Artvin'de DMD'li öğrenci arkadaşlarıyla polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu attı - Son Dakika
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Artvin'de DMD'li öğrenci arkadaşlarıyla polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu attı

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Artvin\'de DMD\'li öğrenci arkadaşlarıyla polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu attı
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Artvin'de DMD hastası öğrencinin arkadaşlarıyla polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu atma isteği Vali Turan Ergün'ün talimatıyla gerçekleşti. Ekipler okula gelerek öğrenci ve özel gereksinimli arkadaşlarını araçlara aldı; çocuklar sirenler eşliğinde tur atıp teşekkür etti.

ARTVİN'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası özel eğitim öğrencisi Muhammet Emin Tosun'un (11) arkadaşlarıyla birlikte polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu atma hayali, Vali Turan Ergün'ün talimatıyla gerçeğe dönüştü.

Artvin Gazi Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı öğrencisi olan ve DMD hastalığıyla mücadele eden Muhammet Emin Tosun, Vali Turan Ergün'e ulaşarak arkadaşlarıyla birlikte polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu yapmak istediğini iletti. Öğrencinin isteğini karşılıksız bırakmayan Vali Ergün'ün talimatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekipler, araçlarıyla okula gelerek Muhammet ve özel gereksinimli sınıf arkadaşlarını aldı. Polis ve jandarma araçlarına binen öğrenciler, sirenler eşliğinde renkli şehir turu gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinin desteğiyle unutulmaz gün yaşayan çocuklar, Vali Turan Ergün ile emniyet ve jandarma personeline teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Artvin'de DMD'li öğrenci arkadaşlarıyla polis ve jandarma araçlarıyla şehir turu attı - Son Dakika
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