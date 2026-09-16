Artvin'de etkili olan sis Atatepe'de havadan görüntülendi
Artvin'de etkili olan sis, şehir merkezi ve Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe mevkisinde güzel görüntüler oluşturdu. Sis bulutu altındaki şehir merkezi ve ormanlık alanlar havadan görüntülenirken, hava sıcaklığının artmasıyla sis etkisini kaybetti ve kentte parçalı bulutlu hava hakim oldu.
Artvin'de etkili olan sis, güzel görüntüler oluşturdu.
Şehir merkezi ile Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelinin bulunduğu Atatepe mevkisinde sis etkili oldu.
Sis bulutu altındaki şehir merkezi ve ormanlık alanlar havadan görüntülendi.
Hava sıcaklığının artmasıyla sis etkisini kaybederken, kentte parçalı bulutlu hava hakim oldu.
Kaynak: AA
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