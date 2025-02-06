Artvin'de Güvenlik ve Asayiş Toplantısı - Son Dakika
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Artvin'de Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

Artvin\'de Güvenlik ve Asayiş Toplantısı

Vali Ergün, suç oranlarını ve güvenlik önlemlerini değerlendirdi, acıları unutturmamak dileğinde bulundu.

06.02.2025 19:19
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Artvin Valisi Turan Ergün başkanlığında Güvenlik ve Asayiş Değerlendirme Toplantısı yapıldı.

Valilik Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Mehmet Çelik, Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Selçuk Tipi katıldı.

Vali Ergün, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, böyle acıların bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Artvin'de kişilere karşı işlenen suçlarda 81 olay yaşandığını ve aydınlatma oranının yüzde 96,30 olduğunu aktaran Ergün, suç dağılımının 1 konut dokunulmazlığı, 1 cinsel saldırı, 22 tehdit, 9 hakaret, 4 kişilerin huzurunu bozma, 44 de kasten yaralama şeklinde olduğunu söyledi.

Mala karşı işlenen suçlarda ise 35 olay yaşandığını ve bu olaylarda yüzde 80 aydınlatılma oranına ulaşıldığını kaydeden Ergün, suçlar arasında 1 oto hırsızlığı, 1 iş yeri ve kurumdan hırsızlık, 1 motosiklet hırsızlığı, 2 gasp, 30 da dolandırıcılık olayının olduğunu dile getirdi.

Ergün, geçen ay kentte hapis cezası bulunan toplam 71 kişinin de yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini kaydetti.

Uyuşturucu ile mücadelede 3 şüphelinin tutuklandığını dile getiren Ergün, "Bu operasyonlarda 25,59 gram esrar, 35,21 gram metamfetamin, 7,97 gram skunk, 20,18 gram bonzai, 0,76 gram kokain, 9 kök kenevir bitkisi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Yine siber suçlarla mücadele kapsamında terörle iltisaklı olduğu tespit edilen 6 şahsa işlem yapılmış, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 1 operasyon gerçekleştirilmiş, 1 kişi gözaltına alınmıştır." diye konuştu.

Ergün, ocak ayında düzensiz göçle mücadele ise 7 operasyon düzenlendiği bilgisini paylaşarak şunları kaydetti:

"Bu kapsamda 7 şahıs tutuklanmış, 1 araca el konulmuştur. Tespit edilen 84 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmiştir. Artvin, huzur ve güvenin temin edildiği, halkımızın güven içinde yaşadığı bir şehirdir. Güvenlik güçlerimizin titiz çalışmaları ve halkımızın duyarlılığı sayesinde suç oranlarında genel olarak olumlu bir seyir izlenmektedir. Bu vesileyle, özverili çalışmaları için tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Güvenlik ve Asayiş Toplantısı - Son Dakika

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