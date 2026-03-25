Artvin İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı, Vali Turan Ergün başkanlığında gerçekleştirildi.
Valilik Çoruh Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Sedat Kara, Hayvanları Koruma Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hakkında bilgilendirmede bulundu.
Hayvanların korunması, bakımı, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerine yönelik yürütülen çalışmaların görüşüldüğü toplantıya, Vali Yardımcısı Berker Çırak, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Uğur Başkonak, kaymakamlar, belediye başkanları katıldı.
Son Dakika › Güncel › Artvin'de Hayvan Koruma Toplantısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?