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Artvin'de Heyelan Sonucu Ahır Çöktü, 2 İnek Telef Oldu - Son Dakika
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Artvin'de Heyelan Sonucu Ahır Çöktü, 2 İnek Telef Oldu

Artvin'de meydana gelen heyelan sonucu Erenler Köyü'nde bulunan 2 katlı ahır ve samanlık çöktü. Heyelan sonucunda ahırın altında kalan 3 büyükbaş hayvandan 2'si telef oldu. Olayın ardından Jandarma, AFAD ve İtfaiye ekipleri enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Besici Fatma Bayraklı, 60 senedir böyle bir yağmur görmediğini belirterek devletin yardımlarından memnuniyetini dile getirdi.

06.01.2024 - 17:48,
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ARTVİN'de meydana gelen heyelan sonucu 2 katlı ahır ve samanlık olarak kullanılan yapı çöktü, ankaz altında kalan 3 büyükbaştan 2'si telef oldu.

Kentte dün etkili olan sağanak sonrası Erenler Köyü Kuşluca Mahallesi'nde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak, taş ve kaya parçaları Hasan Bayraklı'ya ait samanlık ve içerisinde 3 büyükbaş hayvanın olduğu ahırın üzerine düştü. Heyelanda samanlık ve ahır yıkıldı. Hayvanlarını beslemek için sabah ahırına gittiğinde, ahırının enkaz altında kaldığını gören Hasan Bayraklı, 112 acil çağrı merkezinden yardım istedi. Adrese gelen Jandarma, AFAD ve İtfaiye ekipleri enkaz altında kalan hayvanları kurtarmak için çalışma başlattı. Ekipler, büyükbaştan birini kurtarırken, 2 ineğin öldüğü tespit etti.

'60 SENEDİR BÖYLE YAĞMUR GÖRMEDİM'

İnekleri telef olan besici Fatma Bayraklı Gece çok yağmur yağdı, heyelan geldi. 2 tane ineğim telef oldu; 1 tosunumu kurtardılar. Ben 60 senedir böyle bir yağmur görmedim. Devletimiz yanımızda Allah razı olsun. Jandarma, AFAD ekipleri hayvanımı kurtardıö dedi.

Artvin\'de Heyelan Sonucu Ahır Çöktü, 2 İnek Telef Oldu
Kaynak: DHA
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