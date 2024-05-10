Artvin'de İmam, Kaybolan Parayı Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin'de İmam, Kaybolan Parayı Sahibine Ulaştırdı

Artvin\'de İmam, Kaybolan Parayı Sahibine Ulaştırdı

Artvin'de Sümbüllü Köyü Altınbağ Mahalle Camisi imamı Memet Zeytin, yolda bulduğu 8 bin liranın sahibini bulmak için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu. Parayı kaybeden Tuncay Önçeken, Zeytin'in paylaştığı videoyu görerek kendisine ulaştı. Zeytin, parayı tutanakla teslim ederek insanlık görevini yerine getirdiğini belirtti.

10.05.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'de imam, yolda bulduğu 8 bin liranın sahibine ulaştırılmasını sağladı.

Merkeze bağlı Sümbüllü Köyü Altınbağ Mahalle Camisi imamı Memet Zeytin, Artvin-Borçka kara yolu kenarındaki Sümbüllü Küçük Sanayi Sitesi girişinde çevreye saçılmış paralar olduğunu fark etti.

Topladığı paraların sahibini bulmak için sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Zeytin, aynı zamanda durumu jandarmaya bildirdi.

Parasını kaybeden Tuncay Önçeken, konuya ilişkin gördüğü video üzerine Zeytin'e ulaştı.

Zeytin, Artvin Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'nde bir araya geldiği Önçeken'e parayı tutanakla teslim etti.

Memet Zeytin, "Hem kulluk hem de kardeşime karşı insanlık görevimi yerine getirdim." dedi.

Motosikletle işe gittiğini ve orada cebindeki paraları düşündüğünü fark ettiğini anlatan Önçeken, "Bulmak için geçtiğim yollardan geri geldim. Bulamayınca zabıtaya haber verdim, ihbarda bulundum. İşe geri döndüğümde tam umudu kesmişten hocamızın paylaştığı videoya denk geldim. Hocamıza ulaştım, camide kendisini buldum. Geldik zabıta ekiplerinin yanında paramı teslim aldım. Kendisinden Allah razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA

Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de İmam, Kaybolan Parayı Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 ABD’de kan donduran olay Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti ABD'de kan donduran olay! Kemerle boğup bayılttığı kadına arabaların arasında tecavüz etti
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi Katledilen müdür için ses yükselttiler Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bırakarak sokağa indi! Katledilen müdür için ses yükselttiler
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
17:21 CHP’li Sarıgül, Kabe’de atanamayan öğretmenler için dua etti CHP'li Sarıgül, Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti
17:10 Galatasaray’ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi Galatasaray'ın 2024-2025 sezonu kombineleri 4 dakikada tükendi
17:05 Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar 55 günde tahliye Kiracı-ev sahibi anlaşmazlıklarında emsal olacak karar! 55 günde tahliye
16:53 Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası’nda finale yükseldi Milli okçu Mete Gazoz, Açık Hava Avrupa Şampiyonası'nda finale yükseldi
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:58 Samsun’da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı Samsun'da çocuk pornosu satışı yapanlara operasyon: 4 gözaltı
15:55 ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü ABD polisi siyahi askeri ev baskınında öldürdü
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 17:43:53. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin'de İmam, Kaybolan Parayı Sahibine Ulaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement