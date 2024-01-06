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Artvin'de kar ve heyelan nedeniyle 40 köyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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Artvin'de kar ve heyelan nedeniyle 40 köyle ulaşım sağlanamıyor

Artvin'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve sağanak nedeniyle 40 köyün ulaşımı kesildi. Şavşat, Ardanuç ve Yusufeli ilçelerindeki heyelanlar dolayısıyla toplamda 15 köy yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapanan yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor. Hopa ilçesindeki Başköy köy yolu ise heyelan nedeniyle kapanmıştı, ancak ekiplerin çalışması sonucunda ulaşıma açıldı.

Artvin\'de kar ve heyelan nedeniyle 40 köyle ulaşım sağlanamıyor
06.01.2024 - 14:37,
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Artvin'de kar ve heyelan nedeniyle 40 köyle ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentin yüksek kesimlerinde kar, diğer yerlerde ise sağanak etkili oldu.

Sağanağın neden olduğu heyelanlar dolayısıyla Şavşat'ta 8, Ardanuç'ta 5, Yusufeli ilçesinde ise 2 köy yolu kapandı.

Kar nedeniyle de Şavşat'ta 17, Ardanuç'ta 7 ve Yusufeli ilçesinde ise 1 köyle ulaşım sağlanamıyor.

Kapanan yolların açılması için İl Özel İdaresinin 21 personeli, 12 iş makinesi yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Öte yandan Hopa ilçesindeki heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan Başköy köy yolu, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Artvin'de kar ve heyelan nedeniyle 40 köyle ulaşım sağlanamıyor - Son Dakika
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