Artvin'de Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

31.05.2026 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'deki yoğun kar yağışı yolları kapattı, mahsur kalanlar kurtarıldı ve yol açma çalışmaları sürüyor.

ARTVİN'de mayıs ayının son gününde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım aksadı. Sabah saatlerinde başlayan yağış sonrası 1850 rakımlı Macahel Geçidi beyaza büründü.

Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Macahel bölgesinde, dün etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Camili, Düzenli, Efeler, Kayalar, Maral ve Uğur köylerine ulaşım geçici olarak kapandı. Yolların kapanmasının ardından Karayolları ekipleri, bölgeye sevk edilerek iş makineleriyle kar temizleme ve yol açma çalışması başlatıldı. Bahar mevsiminin son günlerinde yeniden kış manzaralarının oluştuğu bölgede kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

MAHSUR KALANLAR KURTARILDI

Artvin genelinde özellikle 1500 metre rakımın üzerindeki kesimlerde etkili olan yağış, yüksek rakımlı alanları beyaz örtüyle kapladı. Karla mücadele ekipleri, yolda mahsur kalan vatandaşlara ulaşarak güvenli bölgelere tahliyelerini sağladı. Ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi. Camili Köyler Birliği Başkanı Nasır Önder, kar yağışının gün boyunca etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, sürücülere mecbur kalmadıkça yola çıkmamaları, zorunlu durumlarda ise araçlarında zincir bulundurmaları uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, 3. Sayfa, Artvin, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

15:24
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor
15:13
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
14:28
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
Oturduğu mekandan kovulan Ozan Güven sessizliğini bozdu: Beni en çok yaralayan şey...
14:03
370 bin TL’lik kurbanı 210 bin TL’ye aldı, sorduğu soru olay oldu
370 bin TL'lik kurbanı 210 bin TL'ye aldı, sorduğu soru olay oldu
13:46
İstanbul’dan Kanye West geçti İşte tarihi gecede kazanılan para
İstanbul'dan Kanye West geçti! İşte tarihi gecede kazanılan para
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 15:36:10. #7.12#
SON DAKİKA: Artvin'de Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.