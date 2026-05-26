Artvin\'de Karacalar Kavga Etti

ARTVİN'de yolda kavga eden iki karaca cep telefonuyla görüntülendi.

Çamlık Mahallesi'nde güreşlere hazırladığı yaklaşık 800 kiloluk 7 yaşındaki 'Deccal' isimli boğasını antrenmana çıkaran Bilal Aydemir, ormanda kavga eden iki karacayla karşılaştı. Bir süre sonra yola inen iki karaca mücadelesini burada sürdürdü. Bu sırada Aydemir'in boğası, karacaları uzaktan fark ederek bir süre durdu. Ormana giren karacalar gözden kaybolurken, o anlar Aydemir tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.