Artvin'de Kaybolan Baba-Oğul İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin'de Kaybolan Baba-Oğul İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

16.06.2026 16:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şavşat Deresi'ne düşen kamyonette kaybolan baba-oğlu bulmak için arama çalışmaları sürüyor.

Dereye düşen kamyonette kaybolan baba-oğlu arama çalışmalarında 2'nci gün (3)

Artvin'in Şavşat Deresi'ne uçan kamyonette akıntıya kapılarak kaybolan Selahaddin ile oğlu Mecit Kaya için AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarının 2'nci gününde; Jandarma Arama Kurtarma (JAK), deniz polisi, arama kurtarma dernekleri ve gönüllülerden oluşan personel sayısı 85'e çıkarıldı. Ekipler, Şavşat Deresi'nin, Deriner Barajı Gölü'ne bağlandığı yaklaşık 15 kilometrelik hatta kıyı ve su üstünde arama faaliyetlerini sürdürürken; sağlık ve Türk Kızılay ekipleri de bölgede hazır bulunarak çalışmalara destek veriyor. Kayıp baba ve oğulun yakınları ise bölgede umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

'MESAFE FAZLA, GÖRÜŞ MESAFESİ YOK'

AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu, "Artvin Şavşat Devlet Kara Yolu'nda bir aracımız suya düştü ve içerisinde baba-oğul olan 2 vatandaşımız vardı. Dün itibarıyla arama çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattık. Araca ulaştık fakat içerisinde vatandaşlarımızı bulamadık. Bugün itibarıyla 85 personelle, araçlarımız, dronlarımız, su altı ve üstü arama ekipleriyle beraber hem kıyıdan hem de olayın olduğu yerden yaklaşık 15 kilometre aşağıya doğru Deriner Barajı'nın kuyruk kısmı var. 3 bölümde aramalarımızı gerçekleştiriyoruz. Olayın gerçekleştiği yerle, kara yolu ile dere arasındaki mesafenin fazla olması, görüş mesafesinin de olmamasından dolayı sarp arazide dron unsurlarıyla ve kıyıda personellerimizle aramalarımıza devam ediyoruz. Baraj kısmında da su üstü ve su altı arama faaliyetlerini yürütüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güncel, Şavşat, Artvin, Yaşam, Baba, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de Kaybolan Baba-Oğul İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursa’da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar Bursa'da sokak ortasında silahlı çatışma, birbirlerine kurşun yağdırdılar
DMM son noktayı koydu: “25 yeni il“ iddiaları tamamen asılsız çıktı DMM son noktayı koydu: "25 yeni il" iddiaları tamamen asılsız çıktı
Özgür Özel’in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek Özgür Özel'in yeni yol haritası belli: Adı sanı duyulmayan parti ile seçime girecek
Acun Ilıcalı, Galatasaray’ın yıldızını alıyor Acun Ilıcalı, Galatasaray'ın yıldızını alıyor
Asena, “ağabeyim“ dediği insanla aşk yaşamaya başladı Asena, "ağabeyim" dediği insanla aşk yaşamaya başladı
Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ABD ve İran’a uyarı Kabine sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD ve İran'a uyarı

16:19
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu
Türkiye-Paraguay maçını yönetecek hakem belli oldu
16:07
Askerlik şakası Dünya Kupası’nı karıştırdı Güney Kore’den sert karar
Askerlik şakası Dünya Kupası'nı karıştırdı! Güney Kore'den sert karar
15:34
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
ABD Başkanı Trump: Hürmüz geçici olarak değil, kalıcı olarak tamamen ücretsiz olacak
15:33
Bakanlık peşine düştü Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
Bakanlık peşine düştü! Milyonlarca araç sahibine 15 gün süre verildi
15:22
CHP’nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
CHP'nin başına geçen Kılıçdaroğlu, 3 lideri defterden sildi
15:12
Ece İrtem’in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Ece İrtem'in ölümüyle ilgili iddialara avukatı son noktayı koydu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.06.2026 16:28:50. #.0.5#
SON DAKİKA: Artvin'de Kaybolan Baba-Oğul İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.