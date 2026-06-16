Artvin'de Kaybolan Baba-Oğul İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Dereye düşen kamyonette kaybolan baba-oğlu arama çalışmalarında 2'nci gün (3)

Artvin'in Şavşat Deresi'ne uçan kamyonette akıntıya kapılarak kaybolan Selahaddin ile oğlu Mecit Kaya için AFAD koordinasyonunda yürütülen arama çalışmalarının 2'nci gününde; Jandarma Arama Kurtarma (JAK), deniz polisi, arama kurtarma dernekleri ve gönüllülerden oluşan personel sayısı 85'e çıkarıldı. Ekipler, Şavşat Deresi'nin, Deriner Barajı Gölü'ne bağlandığı yaklaşık 15 kilometrelik hatta kıyı ve su üstünde arama faaliyetlerini sürdürürken; sağlık ve Türk Kızılay ekipleri de bölgede hazır bulunarak çalışmalara destek veriyor. Kayıp baba ve oğulun yakınları ise bölgede umutlu bekleyişlerini sürdürüyor.

'MESAFE FAZLA, GÖRÜŞ MESAFESİ YOK'

AFAD İl Müdürü Kemal Şenlioğlu, "Artvin Şavşat Devlet Kara Yolu'nda bir aracımız suya düştü ve içerisinde baba-oğul olan 2 vatandaşımız vardı. Dün itibarıyla arama çalışmalarını hızlı bir şekilde başlattık. Araca ulaştık fakat içerisinde vatandaşlarımızı bulamadık. Bugün itibarıyla 85 personelle, araçlarımız, dronlarımız, su altı ve üstü arama ekipleriyle beraber hem kıyıdan hem de olayın olduğu yerden yaklaşık 15 kilometre aşağıya doğru Deriner Barajı'nın kuyruk kısmı var. 3 bölümde aramalarımızı gerçekleştiriyoruz. Olayın gerçekleştiği yerle, kara yolu ile dere arasındaki mesafenin fazla olması, görüş mesafesinin de olmamasından dolayı sarp arazide dron unsurlarıyla ve kıyıda personellerimizle aramalarımıza devam ediyoruz. Baraj kısmında da su üstü ve su altı arama faaliyetlerini yürütüyoruz" dedi.