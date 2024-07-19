Artvin'de mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Artvin'de mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde Orçi Deresi'nde serinlemek için giren 5 kişi, derenin su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan kişiler, halat yardımıyla dereden geçirildi.

19.07.2024 11:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Arhavi ilçesinde debisi yükselen derenin kıyısında mahsur 5 kişi itfaiye ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Küçükköy köyündeki Çamlıca mevkisinde Fatih Ergin (23), Oğulcan Şibiloğlu (18), Boran Şimşek (16), Levent Gençoğlu (16) ve İsmet Arda Atakuru (16) isimli 5 arkadaş serinlemek için Orçi Deresi'ne girdi.

Bir süre sonra deredeki su seviyesinin yükselmesi sebebiyle 5 arkadaş derenin karşı kıyısındaki kayanın üzerinde mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölge jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Mahsur kalan kişiler başka bir çıkış yolu olmadığından ekiplerce dere üzerine gerilen halat yardımıyla dereden geçerek mahsur kaldıkları yerden kurtarıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Arhavi, Artvin, AFAD, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin'de mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:41 Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil Bakan Uraloğlu: Sıkıntı siber saldırı kaynaklı değil
10:15 Bankacılık, havayolları, hastaneler Markalar bir bir ’’arıza’’ mesajı paylaşıyor Bankacılık, havayolları, hastaneler! Markalar bir bir ''arıza'' mesajı paylaşıyor
10:13 Dünya genelinde sistemler çöktü Birçok sektörde işlemler yapılamıyor Dünya genelinde sistemler çöktü! Birçok sektörde işlemler yapılamıyor
10:04 İzmir’de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı İzmir'de 20 saattir süren orman yangını kontrol altına alındı
09:19 Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi Sinan Ateş davasında mütalaa açıklandı! Savcı 3 sanığa beraat, 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet istedi
11:18 Sıkıntı bir hayli büyük Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı Sıkıntı bir hayli büyük! Havalimanlarındaki bilgi sistemleri mavi ekran vermeye başladı
11:06 Altının gramı düşüşle başladı Altının gramı düşüşle başladı
11:04 Mert Hakan’ın muhteşem golüne Mourinho’dan şaşkın tepki Mert Hakan'ın muhteşem golüne Mourinho'dan şaşkın tepki
10:51 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın koruması intihar etti İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın koruması intihar etti
10:40 İngiltere’nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı İngiltere'nin Leeds şehrinde polis kontrolü kaybetti, vatandaşlar evlerini korumak için sokağa çıktı
10:38 Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti Dubai Prensesi Şeyha Mahra, yaptığı paylaşımla kocasını boşadığını ilan etti
10:37 Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü Eski eşinin başka erkekle fotoğrafını gördü, dehşet saçıp kayınbabasını öldürdü
09:58 Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun ilk icraatı belli oldu Yeni TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk icraatı belli oldu
09:53 Çin’de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu Çin'de 23 yaşındaki kadın, huzurevinde yaşayan 80 yaşındaki adamda aşkı buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2024 12:01:34. #1.13#
SON DAKİKA: Artvin'de mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement