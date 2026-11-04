Artvin'de özel gereksinimli bireyler yararına üniversitede kermes düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Artvin'de özel gereksinimli bireyler yararına üniversitede kermes düzenlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi'nde düzenlenen kermeste özel gereksinimli bireylerin anneleri ve gönüllülerin hazırladığı yiyecekler satıldı. Satışlarda görev alan bireyler öğrencilerle sosyalleşirken, gelir eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına aktarılacak.

Artvin'de özel gereksinimli bireylerin eğitim ve sağlık giderlerine katkı sağlamak amacıyla Özel Gereksinimli Bireyler Derneğince kermes düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen kermeste, dernek üyeleri, özel gereksinimli bireylerin aileleri ve gönüllüler tarafından hazırlanan börek, tatlı, salata ve çeşitli yiyecekler satışa sunuldu.

Özel gereksinimli bireylerin de satış ve ikramlarda görev aldığı etkinlikte, üniversite öğrencileriyle bir araya gelen bireyler sosyalleşme imkanı buldu.

Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Gülsüm Kılıçel, AA muhabirine, kermesi hem derneğe gelir sağlamak hem de özel gereksinimli bireylerle üniversite öğrencilerinin kaynaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Kermeste satışa sunulan yiyeceklerin özel gereksinimli bireylerin anneleri ve gönüllüler tarafından hazırlandığını belirten Kılıçel, üniversite öğrencilerinin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Kılıçel, özel gereksinimli bireylerin de satışlarda aktif rol aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimiz özellikle özel gereksinimli bireylerimizin bulunduğu stantlardan alışveriş yapmak istediler. Bu durum çocuklarımızı çok mutlu etti. Kendileri de bir şeyler yapabildiklerini, başarabildiklerini görerek gururlandılar. Bu da bizi çok sevindirdi. Aynı zamanda sosyalleşme imkanı buldular."

Derneğin 65 üyesinin bulunduğunu ve üyelerin tamamının özel gereksinimli bireylerin ailelerinden oluştuğunu aktaran Kılıçel, kermesten elde edilen gelirin bireylerin eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını kaydetti.

Kılıçel, daha önce kent merkezinde de kermes düzenlediklerini belirterek, üniversitede gerçekleştirdikleri ikinci kermese öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını, benzer etkinlikleri sürdürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
GüncelArtvinYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya Şampiyonlar Ligi’nde tarihi maç Arda Turan ve Emre Belözoğlu karşı karşıya! Şampiyonlar Ligi'nde tarihi maç
Fenerbahçe’de son dakika Emre Belözoğlu’ndan sürpriz karar Fenerbahçe'de son dakika! Emre Belözoğlu'ndan sürpriz karar
ABD’de tarihi gece Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı ABD'de tarihi gece! Müslüman aday kazandı, salon yıkıldı
Trump seçimleri kaybetti Şimdi ailesi için zor günler kapıda Trump seçimleri kaybetti! Şimdi ailesi için zor günler kapıda
Trump’ın seçim yenilgisi İsrail’i alarma geçirdi 3 büyük tehlike Trump'ın seçim yenilgisi İsrail'i alarma geçirdi! 3 büyük tehlike
Derince’de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin’in cansız bedeni bulundu Derince'de yanan araçta iş insanı Zeynel Abidin'in cansız bedeni bulundu
15:05
Türkiye’nin konuştuğu imam AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi
14:42
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame İşte istenen ceza
Gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkında iddianame! İşte istenen ceza
14:36
Ali Ağaoğlu’nun Ahmet Nazif Zorlu’nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
Ali Ağaoğlu'nun Ahmet Nazif Zorlu'nun cenazesinde söyledikleri olay oldu
14:17
Deniz Baysal’ın oynadığı reklam filminde “sütyen“ krizi
Deniz Baysal'ın oynadığı reklam filminde "sütyen" krizi
13:59
Hamaney Trump’ın yenilgisine sevinmedi Daha sert mesaj geldi
Hamaney Trump'ın yenilgisine sevinmedi! Daha sert mesaj geldi
13:53
Ahmet Nazif Zorlu’ya son veda Eşinin iki kelimesi kahretti
Ahmet Nazif Zorlu'ya son veda! Eşinin iki kelimesi kahretti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 15:22:46. #.0.2#
SON DAKİKA: Artvin'de özel gereksinimli bireyler yararına üniversitede kermes düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android