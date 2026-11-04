Artvin'de özel gereksinimli bireyler yararına üniversitede kermes düzenlendi

Artvin'de özel gereksinimli bireylerin eğitim ve sağlık giderlerine katkı sağlamak amacıyla Özel Gereksinimli Bireyler Derneğince kermes düzenlendi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Şehir Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen kermeste, dernek üyeleri, özel gereksinimli bireylerin aileleri ve gönüllüler tarafından hazırlanan börek, tatlı, salata ve çeşitli yiyecekler satışa sunuldu.

Özel gereksinimli bireylerin de satış ve ikramlarda görev aldığı etkinlikte, üniversite öğrencileriyle bir araya gelen bireyler sosyalleşme imkanı buldu.

Özel Gereksinimli Bireyler Derneği Başkanı Gülsüm Kılıçel, AA muhabirine, kermesi hem derneğe gelir sağlamak hem de özel gereksinimli bireylerle üniversite öğrencilerinin kaynaşmasına katkıda bulunmak amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Kermeste satışa sunulan yiyeceklerin özel gereksinimli bireylerin anneleri ve gönüllüler tarafından hazırlandığını belirten Kılıçel, üniversite öğrencilerinin etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Kılıçel, özel gereksinimli bireylerin de satışlarda aktif rol aldığını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öğrencilerimiz özellikle özel gereksinimli bireylerimizin bulunduğu stantlardan alışveriş yapmak istediler. Bu durum çocuklarımızı çok mutlu etti. Kendileri de bir şeyler yapabildiklerini, başarabildiklerini görerek gururlandılar. Bu da bizi çok sevindirdi. Aynı zamanda sosyalleşme imkanı buldular."

Derneğin 65 üyesinin bulunduğunu ve üyelerin tamamının özel gereksinimli bireylerin ailelerinden oluştuğunu aktaran Kılıçel, kermesten elde edilen gelirin bireylerin eğitim ve sağlık ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılacağını kaydetti.

Kılıçel, daha önce kent merkezinde de kermes düzenlediklerini belirterek, üniversitede gerçekleştirdikleri ikinci kermese öğrencilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını, benzer etkinlikleri sürdürmeyi planladıklarını sözlerine ekledi.