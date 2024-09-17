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Artvin'de Sel ve Heyelan Tehlikesi

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Artvin'de sağanak sonrası yollar çökerken Milletvekili Çelik, vatandaşları risklere karşı uyardı.

17.09.2024 09:12
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Artvin'de sağanak sonrası yollar çöktü, dereler taştı

ARTVİN - Şiddetli sağanak yağışların sel ve heyelanlara neden olduğu Artvin'de Milletvekili Faruk Çelik vatandaşları yetkililerin uyarılını dikkate alma konusunda uyararak heyelan riskinin devam ettiğini hatırlattı.

Bugün öğle saatlerinde Doğu Karadeniz bölgesini etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, Artvin'in kıyı kesimlerinde sel ve heyelanlara neden oldu. Konu hakkında açıklama yapan AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik vatandaşları uyarıları dikkate alma hususunda uyarırken Özel İdare, Karayolları ve AFAD ekiplerinin sahada olduğunu, heyelan riskinin sürdürdüğünü dile getirdi.

Çelik yaptığı yazılı açıklamada heyelan riskinin sürmekte olduğunu ve ekiplerin sahada çalışmalarının devam ettiğini dile getirerek "Bölgemizde meydana gelen heyelanları yakından takip ediyorum. Yağışların devam etmesi nedeniyle heyelan riski sürmekte, ancak Özel İdare, Karayolları ve AFAD ekiplerimiz sahada aktif bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Kontroller düzenli olarak yapılıyor ve güvenliği sağlanan bölgelerde gerekli müdahaleler hızla gerçekleştiriliyor" ifadelerine yer verdi.

Açıklamasının devamında vatandaşları dikkatli olma hususunda uyaran Çelik sözlerinin devamında "Arhavi ilçemize bağlı Dereüstü, Kireçlik, Güneşli, Gürgencik, Dikyamaç, Küçükköy, Kemerköprü, Kestanealan, Derecik, Aaşağı Şahinler, Yukarı Şahinler, Hopa ilçemize bağlı Çamlıköy, Çimenli, Esenkıyı, Eşmekaya, Pınarlı, Yeşilköy, Başoba, Borçka ilçemize bağlı Karşıköy, Maral, Uğur ve Güreşen Grup köyleri meydana gelen heyelanlarla ilgili ekiplerimiz sahada ve durumu yakından takip ediyoruz. Önceliğimiz, can ve mal güvenliğini sağlamak. Bu nedenle, tüm vatandaşlarımızdan yetkililerin uyarılarına dikkat etmelerini ve riskli alanlardan uzak durmalarını rica ediyorum. Birlikte hareket ederek bu zorluğu da aşacağımıza inancım tamdır" dedi.

Kaynak: İHA

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