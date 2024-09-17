Artvin'de Şiddetli Yağışlar Sonrası Yol Çöktü - Son Dakika
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Artvin'de Şiddetli Yağışlar Sonrası Yol Çöktü

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Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu yollar çökerken, yapılan dere ıslah çalışmaları felaketi önledi. 2021 yılındaki selde metrekareye 180 kilogram yağış düşerken, bu kez 174 kilogram yağış kaydedildi. 32 köy yolu ulaşıma kapandı.

17.09.2024 11:09  Güncelleme: 11:20
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Artvin'de sağanak sonrası çöken yol böyle görüntülendi

2021 yılı Temmuz ayında yaşanan selde metrekareye 180 kilogram yağışın düştüğü Arhavi'ye bu kez 174 kilogram yağış düştü

Kapisra Deresi'nde yapılan dere ıslah çalışmaları ilçenin 3 yıl sonra 2. bir felaket yaşamasını önledi

ARTVİN - Artvin'in Arhavi'nin ilçesi dün etkili olan şiddetli yağışlar sonrası yaşanan sel ve su taşkınlarını 3 yıl öncesine göre ucuz atlattı. İlçeye 22 Temmuz 2021 yılında yaşanan selde metrekareye 180 kilogram yağış düşerken, dün bu miktar 174 kilogram yağış olarak gerçekleşti. Yaşanan şiddetli yağışa rağmen Kapisra Deresi'nde 3 yıldır süren dere ıslah çalışmaları ilçenin 3 yıl sonra 2. bir felaket yaşamasını önledi.

Artvin'in kıyı kesimlerinde dün öğlenden sonra etkili olan ve aralıklarla etkisini sürdüren şiddetli yağış nedeniyle Arhavi'de 18, Borçka'da 8, Hopa'da ise 6 olmak üzere toplam 32 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapalı yolların açılması için İl Özel İdaresi, Karayolları, DSİ Bölge Müdürlüğü ve ilçe belediye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Arhavi ilçe merkezinden geçen ve sağanak yağış nedeniyle debisi yükselerek taşkın riski teşkil eden Kapisre Deresi'nin çevresinde bulunan sanayi sitesi sakinleri ile bölgede bulunun bir öğrenci yurdu ise tedbir amaçlı tahliye edildi. Arhavi ilçesinin köylerine giden grup yolu Kale mahallesi Mehmet Nazif Günal Caddesi mevkiinde su taşkınları nedeniyle çökerken, Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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