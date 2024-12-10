Artvin'de Sis Bulutları Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika
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Artvin'de Sis Bulutları Görsel Şölen Yarattı

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Mersivan Dağı'ndaki yoğun sis bulutları, kayak merkezinde muhteşem bir manzara oluşturdu.

10.12.2024 10:19
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Artvin'de sis bulutları görsel şölen sundu

ARTVİN - Artvin'in 2 bin 200 metre yüksekliğinde bulunan Mersivan Dağı'nda oluşan sis bulutları görsel şölen sundu.

Artvin'in Mersivan Dağı eteklerindeki Atabarı Kayak Merkezi, mest eden bir doğa olayına sahne oldu. 2 bin 200 metre rakımda bulunan kayak pistinin zirvesi, yoğun kar yağışı ve sis bulutlarının etkisiyle adeta bir görsel şölene dönüştü.

Bulutların kayak pistinin üzerinden süzüldüğü anlar, hızlı çekim tekniğiyle kaydedildi. Ortaya şelaleyi andıran etkileyici görüntüler çıkarken, bu manzara izleyenleri kendine hayran bıraktı.

Kayak yapmak için bölgeye gelen ziyaretçiler, karla kaplı ormanların üzerindeki bu etkileyici manzaraya tanıklık etti. Sis denizinin oluşturduğu büyüleyici atmosfer, ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artvin'de Sis Bulutları Görsel Şölen Yarattı - Son Dakika

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