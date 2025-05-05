Artvin'de TÜİK'e Tepki Yağdı

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) nisan ayı enflasyonunu aylık yüzde 3, yıllık ise yüzde 37,86 olarak açıklamasına Artvinli vatandaşlar tepki gösterdi. Artvinli pazarcı Hülya Dokur, "TÜİK'in gözleri kör, kulakları sağır, dili yok, ruhu yok, vicdanı yok olmuştur. TÜİK halkı tanımıyor, halkın içine girmiyor, halkla beraber yaşamıyor. 15 bin lira maaş alıp da pazara gidip alışveriş yapmıyor. TÜİK fiyatları neye göre ayarlıyor, biz anlamıyoruz" dedi.

Artvinli vatandaşlar, TÜİK'in Nisan ayı için açıkladığı yüzde 3'lük enflasyon oranına tepki gösterdi. Artvin halk pazarındaki yüksek fiyatlar, Artvinli pazarcıların ve vatandaşların açıklanan enflasyon oranına tepki göstermesine neden oldu.

Artvinli Mustafa Aksu, şunları söyledi:

"TÜİK'i pazara getireceksin, pazarda gezip vatandaşa bakacak. O zaman görür yüzde 3 mü, yoksa kaç? Pazardaki fiyatlar geçen seneye göre yüzde 100 artmış. Şu anda pazarda 50 liradan aşağı bir şey yok. Meyve almak zaten imkansız. Sebzeye baksan kilosu 100 liradan aşağı değil."

"TÜİK'in gözleri kör, kulakları sağır"

Pazarcı Hülya Dokur ise vatandaşın geçim sıkıntısını şu sözlerle dile getirdi:

"Bir-iki yaşlı insan, emekli görüyorsunuz... Fiyatlar bu kadar yüksek olunca insanlar evlerine kapandı. Hayattan, mutluluktan uzaklaştılar. Ne emeklisi, ne memuru, ne çiftçisi, ne öğrencisi... Hiç kimse yaşamıyor artık. TÜİK'in gözleri kör, kulakları sağır, dili yok, ruhu yok, vicdanı yok olmuş. Halkı tanımıyor, halkın içine girmiyor. 15 bin lira maaş alıp pazara gidip alışveriş yapmıyor. Vatandaş ne yapacak? Tavuk mu alsın, yumurta mı, et mi, süt mü? Pazardan yeşillik mi alsın, kıyafet mi alsın, çocuğunu mu okutsun? Ne yapacak yani? TÜİK fiyatları neye göre belirliyor?"

Pazara alışverişe çıkan bir diğer Artvinli vatandaş ise "Belirlenen enflasyon oranı bence yanlış. Her şey bu kadar pahalıyken neden bu kadar düşük bir oran açıklanıyor, anlamıyorum. Vatandaşın durumu çok zor. Biz iki maaş alıyoruz da yine de pazarda fiyatlar çok yüksek. Haklılar ama vatandaşın alma gücü yok" diye konuştu.

Bir başka pazarcı ise "TÜİK'in belirlediği rakamlar doğru değil. Gelip pazarı görmemişler belli. Burada hiçbir şey iyi değil" dedi.

"Kemeri sıkabildiğimiz kadar sıktık"

Ferdi Akaltun ise alım gücünün düşüklüğüne dikkat çekerek şöyle konuştu:

"TÜİK yetkilileri pazara gelsinler, burada alım gücü var mı yok mu yerinde görsünler. Yüzde 3 nedir? Kimi kandırıyorlar? Öyle bir şey yok. Halk olarak kemeri sıkabildiğimiz kadar sıktık. Ben bile burada kuru kalabalığım artık. Eskiden çevremizde dostlarımızla oturur çay, çorba içerdik. Şimdi kimse kimseye selam vermiyor. Geldiğimiz nokta bu."

Hüseyin Okur ise geçim zorluğunu şöyle dile getirdi:

"Millet açlıktan ölüyor. Neyin doğrusu bu açıklanan rakam? Ekonomi diye bir şey mi kaldı? Pazarı bırak, markete bile giremiyoruz. Aldığım 14 bin 600 lira faturaları bile zor ödüyor. Birisi bana ekonomiyi ya da enflasyonu sorduğunda, sanki beddua ediyormuş gibi hissediyorum. Enflasyonu kendi ceplerine göre belirliyorlar. Bu rakamların bizimle, vatandaşla hiçbir ilgisi yok. Vatandaşı düşünen bir devlet adamı gördüyseniz bana söyleyin. Bakın, sadece askerlik ve seçim zamanı vatandaş hatırlanıyor. Onun dışında bana bir lider gösterin ki vatandaşı düşünsün, elini öpeyim!"