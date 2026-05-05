Artvin'de Yeniden Başlatılan Çoban Bülent Gezer'i Arama Çalışmaları Dördüncü Gününde

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü Aksu Dağı'nda 31 Aralık 2025'te çığ altında kalan çoban Bülent Gezer'i aramak üzere 2 Mayıs'ta tekrar başlatılan arama çalışmaları dördüncü gününe girdi.

AFAD ve jandarma ekiplerinin katıldığı, köylülerin de destek verdiği arama çalışmalarına dün akşam havanın kararmasıyla birlikte ara verilmişti. Yaklaşık 80 kişinin katıldığı arama çalışmalarına bugün yeniden başlandı. Arama çalışmaları sırasında Gezer ile aynı anda çığ altında kalan çok sayıda koyunun ölüsüne ulaşıldı.

Çalışmaları takip eden Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, "Çevre il ve ilçelerden, hatta köylülerden de destek var, çalışmalara katıldılar. Bugün alan biraz daha daraldı. Umut ediyoruz bugün Bülent Gezer kardeşimize ulaşacağız. Hummalı bir çalışma var, inşallah ona ulaşır, ait olduğu yere, ailesine teslim ederiz" dedi.

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 31 Aralık 2025'te Bülent Gezer'in de arasında bulunduğu 6 kişi çığ altında kalmıştı. Olayda 6 çobandan 3'ü kurtulmuş, Suat Temel ve Kerimullah Azizulla ise hayatını kaybetmişti.

AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan Bülent Gezer'i arama çalışmalarını olumsuz hava koşulları ve yüksek çığ riski nedeniyle 3 Ocak'ta gecici olarak durdurmuştu. 122 günün ardından çığ riskinin azalmasıyla arama çalışmaları 2 Mayıs'ta yeniden başlatılmıştı.