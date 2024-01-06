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Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan kara yolları heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı - Son Dakika
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Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan kara yolları heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Artvin genelinde etkili olan sağanak yağışlar sonucu Artvin-Erzurum kara yolunda ve Artvin-Ardahan kara yolunun farklı noktalarında heyelanlar meydana geldi. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgelerde Karayolları ekipleri çalışmalara başladı. Ayrıca toprak kayması nedeniyle birçok köy yolunun da ulaşıma kapandığı belirtildi.

Artvin-Erzurum ve Artvin-Ardahan kara yolları heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı
06.01.2024 - 00:25,  Güncelleme: 00:25
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Artvin- Erzurum ve Artvin- Ardahan kara yolu sağanak sonucu meydana gelen heyelanlar nedeniyle ulaşıma kapandı.

Artvin genelinde gün boyu aralıklarla etkili olan yağış dolayısıyla Artvin-Erzurum kara yolunun 6. kilometresinde yamaçtan kopan kaya ve toprak kütlesi Deriner Tüneli girişini kapattı.

Yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede Karayolları ekiplerince çalışma başlatıldı.

Öte yandan Artvin-Ardahan kara yolunun 12 ve 26. kilometreleri arasındaki farklı noktalarda heyelanlar meydana geldi.

Heyelanlar yüzünden Artvin-Ardahan kara yolunda da ulaşım sağlanamıyor. Bölgeye sevk edilen Karayolları ekiplerince başlatılan yol açma çalışması sürüyor.

Toprak kayması yüzünden çok sayıda köy yolunun da ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Kaynak: AA
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