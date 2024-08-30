Artvin'in huzur durağı: Şavşat Karagöl - Son Dakika
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Artvin'in huzur durağı: Şavşat Karagöl

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Artvin'in sakin şehir unvanını taşıyan Şavşat ilçesinde yer alan Karagöl, doğada huzur arayanların gözde mekanlarından biri olmaya devam ediyor.

30.08.2024 10:13
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Artvin'in huzur durağı: Şavşat Karagöl

Şavşat ilçesinde yer alan Karagöl, doğada huzur arayanların gözde mekanlarından biri olmaya devam ediyor

ARTVİN - Artvin'in sakin şehir unvanını taşıyan Şavşat ilçesinde yer alan Karagöl, doğada huzur arayanların gözde mekanlarından biri olmaya devam ediyor. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve kuş bakışı görüntüsüyle kalbi andıran Karagöl, doğayla iç içe, sakin bir zaman geçirmek isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.

Zengin bitki örtüsü ve yaban hayatı ile her mevsim farklı güzellikler sunan Karagöl, kamp alanları, trekking ve foto safari parkurlarıyla doğaseverler için cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Yaz mevsiminin son günlerinde Karagöl'ü ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki göl manzarasının tadını çıkarıyor.

Doğal güzellikleri ve huzurlu atmosferiyle dikkat çeken Karagöl, ziyaretçilerine doğayla iç içe bir deneyim sunuyor. Huzur ve dinginlik arayanların ilk tercihlerinden biri olan Şavşat Karagöl, her yıl binlerce turisti ağırlayarak bölge turizmine önemli bir katkı sağlıyor.

Karagöl'ün işletmecisi Göksu Özgen, bu doğal güzelliğin yerli ve yabancı turistler için popüler bir destinasyon olduğunu belirtti. Özgen, "Burası Karagöl olarak biliniyor ama havadan bakıldığında kalp şeklindeki görünümü nedeniyle 'Kalpli Göl' olarak da anılıyor. Son yıllarda özellikle yabancı turistlerin ilgisi arttı. Azerbaycan, Avustralya, İran, Almanya gibi ülkelerden birçok misafir ağırlıyoruz. Elbette yerli turistler de buraya geliyor. Şavşat Karagöl, şehrin stresinden uzaklaşmak, kalp şeklindeki gölü, çevresindeki çam ve ladin ağaçlarının oluşturduğu manzarayı görmek için harika bir yer. Herkesin bu güzelliği ömründe bir kez görmesini tavsiye ederim" dedi.

Ziyaretçilerin gözünden Karagöl

İzmit'ten gelen Gözde Yılmaz, Artvin'e bir düğün için geldiklerini ve Karagöl'ü görmek istediklerini söyledi. Yılmaz "Bu doğa harikasını da görmek istedik. Çok övülen bir yerdi, gerçekten görülmeye değer bir yermiş. Yeşil ve maviyi çok sevdiğim için bu saklı gölü görmek istedim, gerçekten büyüleyici bir yer. Herkesin burayı görmesini tavsiye ediyorum. Ortam çok büyüleyici, çok güzel. Resimlerdeki ve videolardaki ortamlardan bile daha güzel, canlı ve enerjisi çok yüksek bir yer" derken, İstanbul'dan gelen Cem Yılmaz, arkadaşlarının tavsiyesi üzerine bu yıl Ege yerine Karadeniz'i tercih ettiğini ve ilk durağının Artvin Şavşat-Karagöl olduğunu söyledi. Yılmaz "Gerek doğası gerek gölü, gerekse temizliği ile gerçekten harika bir yer. Burayı herkese tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Tekirdağ'dan gelen Aslı Uzun ise Artvinli olmasına rağmen ilk kez Artvin'in doğasını gezdiğini ifade ederek "Karagöl gerçekten çok güzel, anlatıldığı kadar varmış. Harika fotoğraflar çektik, tulum eşliğinde horon oynadık. Karadeniz'in havasını iliklerimize kadar hissettik. Burası gerçekten çok özel bir yer. Güzel anılar biriktirdim, burayı herkese tavsiye ederim. Gelin, görün, siz de bu anılara bir şeyler katın" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artvin'in huzur durağı: Şavşat Karagöl - Son Dakika

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