Artvin Kemalpaşa'da kamyon yamaçtan yuvarlandı, sürücü hayatını kaybetti
Artvin'in Kemalpaşa ilçesine bağlı Kazimiye köyünde kamyonun yamaçtan yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti. Arazi şartları nedeniyle olay yerine güçlükle ulaşan ekipler sürücünün öldüğünü belirledi.
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde kamyonun yamaçtan yuvarlandığı kazada sürücü hayatını kaybetti.
Kazimiye köyünde Selahattin Y'nin (61) kullandığı 08 ABF 919 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yamaçtan yuvarlandı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve Hopa Arama Kurtarma Derneği ekipleri sevk edildi.
Arazi şartları dolayısıyla kamyonun bulunduğu yere güçlükle ulaşan ekipler, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA
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