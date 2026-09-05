Artvin Şavşat'ta 95 yıllık cami yangında küle döndü - Son Dakika
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Artvin Şavşat'ta 95 yıllık cami yangında küle döndü

Artvin Şavşat\'ta 95 yıllık cami yangında küle döndü
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Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Pınarlı köyünde, 1931 yılında ahşaptan inşa edilen Pınarlı Merkez Camii'nde yatsı ezanı sırasında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler kısa sürede minare ve camiyi sararken bitişikteki lojmana da sıçradı; cami ve lojman kullanılamaz hale geldi.

ARTVİN'in Şavşat ilçesindeki 95 yıllık Pınarlı Merkez Camii'nde çıkan yangının, yatsı ezanı okunduğu sırada ahşap minarede başladığı, hızla büyüyen alevlerin namaz kılınan alana, ardından da bitişikteki lojmana sıçradığı ortaya çıktı. Köylüler ise kullanılamaz hale gelen caminin eski fotoğraflarını sanal medyadan paylaşarak çok üzgün olduklarını belirtti.

Şavşat ilçesi Pınarlı köyünde dün yatsı ezanı okunduğu sırada 1931 yılında ahşaptan inşa edilen Pınarlı Merkez Camii'nde, ilk belirlemelere göre elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler minare ve camiyi sararken, yangın camii bitişiğindeki lojmana da sıçradı. Köy halkı, alevleri söndürmek için seferber olurken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, cami ve lojman kullanılamaz hale geldi. Bölgeye gelen Şavşat Kaymakamı Alperen Celepci, ekiplerden bilgi alarak, köy halkına geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

HASAR GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, caminin yangından önceki görsellerini sanal medyada paylaşan vatandaşlar, çok üzgün olduklarını ifade etti. Cami ve lojmanının kullanılamaz hale geldiği yangının neden olduğu hasar da görüntülendi. Yangının, yatsı ezanı okunduğu sırada ahşap minarede başladığı, hızla büyüyen alevlerin namaz kılınan bölüme, ardından da bitişikteki lojmana sıçradığı ortaya çıktı.

'SON CUMAMIZI KILDIK, AKŞAM CAMİMİZİN YANIŞINI İZLEDİK'

Yangını gözyaşları içerisinde izlediklerini anlatan köy sakinlerinden İbrahim Aydın, "Yatsı ezanı okunuyordu. Minarenin tepesinde bir ateş gördük. İlk anda ne olduğunu anlayamadık. Ardından alevler büyümeye ve camiyi sarmaya başladı. En acısı da bugün bu tarihi camimizde cuma namazımızı kılmış olmamızdı. Kim bilebilirdi ki o namaz, bu camide kıldığımız son cuma namazımız olacak. Son cumamızı kıldık, akşam da camimizin yanışını izledik. Yıllardır ezan sesi duyduğumuz, dedelerimizin, babalarımızın ibadet ettiği, çocuklarımızın Kur'an öğrendiği camimizin gözlerimizin önünde yanışını izlemek tarif edilecek bir duygu değil. Bütün köyümüz çok üzgün. İnşallah birlik içerisinde camimizi yeniden ayağa kaldıracağız" dedi.

Kaynak: DHA

Şavşat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin Şavşat'ta 95 yıllık cami yangında küle döndü - Son Dakika

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