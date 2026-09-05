Artvin Ticaret Borsası Başkanı Akyürek, 1 Ekim'deki seçimde yeniden aday - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Akyürek, 1 Ekim'deki seçimde yeniden aday

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Akyürek, 1 Ekim\'deki seçimde yeniden aday
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, 1 Ekim'de yapılacak seçimlerde başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı. Akyürek, çay, bal ve zeytin gibi yerel ürünlerin değerini artıracak projeleri sürdüreceğini ve borsanın kendi hizmet binasına kavuşması için çalışmaların devam edeceğini belirtti.

Artvin Ticaret Borsası Başkanı Osman Akyürek, 1 Ekim'de yapılacak seçimlerde başkanlığa yeniden aday olduğunu açıkladı.

Akyürek, Taraklı köyündeki bir işletmede düzenlenen meclis toplantısının ardından yaptığı açıklamada, borsanın kuruluşundan itibaren hayata geçirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Artvin'in tarımsal potansiyelini artırmaya yönelik çalışmalara ağırlık verdiklerini dile getiren Akyürek, özellikle çay, bal, arıcılık, zeytin ve diğer yerel ürünlerin ekonomik değerinin artırılması için projeler geliştirdiklerini kaydetti.

Borsanın kendi hizmet binasına kavuşması için de çalışmalar yürüttüklerini anlatan Akyürek, bu konuda önemli aşama kaydedildiğini belirtti.

Başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklayan Akyürek, "Artvin Ticaret Borsası olarak hedefimiz, güçlü kurumsal yapıya sahip, kendi hizmet binası olan, üyelerine dokunan, Artvin'in tarımsal ürünlerine değer katan ve bölgesinde söz sahibi bir borsa oluşturmaktır. Kuruluşumuzdan bugüne kadar attığımız her adım bu büyük hedefin bir parçasıdır." dedi.

Akyürek, birlik ve beraberlik içerisinde Artvin Ticaret Borsasını daha güçlü bir geleceğe taşımak istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Osman Akyürek, Ekonomi, Zeytin, Artvin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin Ticaret Borsası Başkanı Akyürek, 1 Ekim'deki seçimde yeniden aday - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ekokırım suçu yürürlükte Belçika'da ekokırım suçu yürürlükte
Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı Kızının gözü önünde dehşeti yaşattı: 11 bıçak darbesiyle ağır yaraladı
KKTC’de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı KKTC'de gemi faciası sonrası 3 yetkili görevden alındı
Yemen ordusu Taiz’de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı Yemen ordusu Taiz'de stratejik Tebbe el-Hazzan mevzisini Husilerden geri aldı
ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı ABD, Türkiye’deki Golden Global Bank’ı yaptırım listesine aldı
Olaylı maçın faturası ağır oldu UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza Olaylı maçın faturası ağır oldu! UEFA’dan Fenerbahçeli futbolculara ceza

18:53
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11’ler belli oldu
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde ilk 11'ler belli oldu
18:35
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe’nin eski hocasıyla patlatıyor
Arda Turan, Fatih Terim derken Trabzonspor bombayı Fenerbahçe'nin eski hocasıyla patlatıyor
18:33
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
Ünlü oyuncu Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu
18:15
ABD’den geldi, Boluspor’u mahvetti 6 maçta puan bile alamadı
ABD'den geldi, Boluspor'u mahvetti! 6 maçta puan bile alamadı
18:14
5 İlde ’müstehcenlik’ operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı
5 İlde 'müstehcenlik' operasyonu: Tuğba Ekinci’nin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı
17:38
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda finalde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.09.2026 19:01:23. #7.13#
SON DAKİKA: Artvin Ticaret Borsası Başkanı Akyürek, 1 Ekim'deki seçimde yeniden aday - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement