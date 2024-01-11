 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Artvin Valilik Binasına Kurşun İsabet Etti, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Artvin Valilik Binasına Kurşun İsabet Etti, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

Artvin Valilik binasının pencere camına kurşun isabet etmesiyle ilgili yapılan çalışmada polis ekipleri tarafından 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayın, bir şahsın silahla rastgele havaya ateş açması sonucunda meydana geldiği tespit edildi. Alkollü olduğu belirlenen şahıs ile olay sırasında bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Adli tahkikat devam etmektedir.

Artvin Valilik Binasına Kurşun İsabet Etti, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı
11.01.2024 - 22:18,  Güncelleme: 22:20
Abone Ol

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Artvin'de Valilik binasının pencere camına kurşun isabet etmesiyle ilgili yapılan çalışmada polis ekiplerince 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gece saat 00.15 sıralarında Valiliğimiz Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü penceresine kurşun isabet etmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda; olayın, ilimiz nüfusuna kayıtlı 1994 doğumlu E.Ö. adlı şahıs tarafından, silahla rastgele havaya ateş açılması sonucunda meydana geldiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili araştırmalarda olay sırasında 3 şahıs ile birlikte alkollü oldukları tespit edilen E.Ö. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Başlatılan adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Artvin Valiliği, Artvin, Polisiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Artvin Valilik Binasına Kurşun İsabet Etti, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


23:42
Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11
New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09
Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29
Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00
Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu

Son Dakika
23:42 Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde 1 Askerimiz Şehit Oldu
23:11 New York'tan sonra bu kez de Moskova'da sinagog altına inşa edilen gizli tünel bulundu
23:09 Yeniden Refah'tan Murat Kurum'a veto: İsmi bile bizimle paylaşılmadı
22:29 Fenerbahçe transfere doymuyor! Bonucci'nin ardından bir yıldızı daha bitirdiler
22:00 Fenerbahçe, Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 23:48:58. #1.12#
SON DAKİKA: Artvin Valilik Binasına Kurşun İsabet Etti, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement