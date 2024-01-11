Artvin Valilik Binasına Kurşun İsabet Etti, 4 Şüpheli Gözaltına Alındı

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Artvin'de Valilik binasının pencere camına kurşun isabet etmesiyle ilgili yapılan çalışmada polis ekiplerince 4 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Artvin Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Gece saat 00.15 sıralarında Valiliğimiz Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü penceresine kurşun isabet etmesi nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalarda; olayın, ilimiz nüfusuna kayıtlı 1994 doğumlu E.Ö. adlı şahıs tarafından, silahla rastgele havaya ateş açılması sonucunda meydana geldiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili araştırmalarda olay sırasında 3 şahıs ile birlikte alkollü oldukları tespit edilen E.Ö. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Başlatılan adli tahkikat devam etmektedir" denildi.