Artvin Valisi Cengiz Ünsal Asayiş Olayları Hakkında Bilgilendirme Yaptı - Son Dakika
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal Asayiş Olayları Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal Asayiş Olayları Hakkında Bilgilendirme Yaptı

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, nisan ayında gerçekleştirilen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi. Terör operasyonları, göçmen kaçakçılığı, uyuşturucuyla mücadele ve kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan operasyonlar hakkında bilgi veren Vali Ünsal, yapılan çalışmaların sonuçlarını paylaştı.

08.05.2024 11:07
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, kentte nisan ayında gerçekleştirilen asayiş olaylarına ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mehmet Çelik ve Hopa Sahil Güvenlik Karakol Komutan Vekili Yüzbaşı Can Çakıcı katıldı.

Vali Ünsal, geçen ay gerçekleştirilen terör operasyonları kapsamında, FETÖ silahlı terör örgütü üyesi 3, PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında işlem yapıldığını belirtti.

Terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 3 internet adresinin adli makamlarca kapatılmasının sağlandığını ifade eden Ünsal, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

Ünsal, göçmen kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen 4 operasyonda yakalanan 3 organizatör hakkında adli işlem yapıldığını, yakalanan 36 düzensiz göçmenden 34'ünün Sarp Sınır Kapısı üzerinden ve Geri Gönderme Merkezleri aracılığıyla sınır dışı edildiğini kaydetti.

Uyuşturucuyla mücadeleyi kırmızı çizgi olarak gördüklerini belirten Ünsal, şöyle devam etti:

"Geleceği zehirlemek isteyenlerin daima karşısında olacağız ve bundan da hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu kapsamda son 1 ay içinde ilimiz genelinde 9 narkotik operasyonu gerçekleştirdik. Bu operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Operasyonlarda 68 gram esrar maddesi, 52 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca yurt dışından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilerek yakalanan 1 şüpheli tutuklandı. Yapılan operasyon sonucunda ağırlığı 202 gram olan şeker paketleri içerisine gizlenmiş 74 esrar maddesi ele geçirildi."

Ünsal, merkez, Borçka ve Hopa ilçelerinde uyuşturucu madde ticaretini örgütlü olarak işleyen bir organize suç örgütüne yönelik icra edilen operasyonda da gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ünün tutuklandığını vurguladı.

Kaçakçılık suçlarına yönelik gerçekleştirilen 7 operasyonda ise 1870 paket sigara, 290 paket elektronik sigara tütünü, 98 litre kaçak içki, 11 elektronik sigara ele geçirildiği, 515 bin 500 lira vergi kaybının önlendiğini bildiren Ünsal, "İlimizde nisan ayı içerisinde 274 asayiş olayı meydana gelmiş olup bu olayların yüzde 85'i aydınlatılmıştır. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütmüş olduğumuz çalışmalar diğer önemli husus. İlimizde son 1 ay içerisinde, 0 ile 5 yıl aralığında hapis cezası alan 30 kişi, 5 ile 10 yıl aralığında hapis cezası alan 4 kişi, 10 yıl ve üzeri hapis cezası alan 2 kişi, ifadeye yönelik aranan 74 kişi olmak üzere toplam 110 aranan şahıs kolluk kuvvetlerimizin yoğun çalışmaları neticesinde yakalanarak adli mercilere teslim edilmiştir." diye konuştu.

Kaynak: AA

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