Güncel

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, İl Genel Meclisi üyeleri ile iftar yaptı.

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisleri'ndeki iftar programına, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, İl Özel İdare Genel Sekreteri Kemal Demirel, İl Genel Meclisi Başkanı Furkan Çakmak ve üyeler katıldı.

Ramazanın huzurlu ve bereketli geçmesini temenni eden Ünsal, hizmetleri dolayısıyla İl Genel Meclisi üyelerine plaket verdi.