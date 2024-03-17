Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Muratlı Hudut Karakolu\'ndaki askerlerle iftarda buluştu

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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırındaki Muratlı Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlerle iftarda bir araya geldi.

Vali Ünsal, iftarda kahraman Mehmetçiklerle aynı sofrada bulunmanın kendisini ziyadesiyle mutlu ettiğini belirterek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerifimiz mübarek olsun. Rabb'im tuttuğumuz oruçları ve ibadetlerimizi kabul eylesin." dedi.

Ünsal, şunları kaydetti:

"Kahraman Mehmetçiklerimiz çok önemli ve kutsal bir görev ifa ediyorsunuz. Ülkemizin sınırlarını koruyorsunuz. Sınırlarımızın güvenliği için cansiperhane görev yapan tüm kahramanlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum. Milletimizin duası ve devletimizin gücü her daim yanınızdadır. Rabb'im birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. Allah, ayağınıza taş değdirmesin."