Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şehit Jandarma Er Barış Öztür'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şehit Jandarma Er Barış Öztür'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, şehit Jandarma Er Barış Öztür\'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 1995 yılında Şırnak'ta şehit olan Jandarma Er Barış Öztür'ün vefat eden babası Turgut Öztür'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Vali Ünsal, ziyarette şehit ve babası için dua ederek, annesine Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

21.02.2024 10:16
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Artvin Valisi Cengiz Ünsal, 1995 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan silahlı çatışmada şehit olan Jandarma Er Barış Öztür'ün bir süre önce vefat eden babası Turgut Öztür'ün ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Öztür ailesini Arhavi ilçesindeki evinde ziyaret eden Ünsal, şehit Ünsal ve merhum babasına Allah'tan rahmet, aileye sabır diledi.

Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilen ziyarette Vali Ünsal, şehidin annesi Fatma Öztür'e (71) Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı takdim etti.

Ziyarete, Arhavi Kaymakamı Burak Çimşir ve İl Emniyet Müdürü Hüseyin Adatepe de katıldı.

Kaynak: AA

Jandarma, Şırnak, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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