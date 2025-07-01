Artvin Valisi Ergün Arhavi\'de İncelemelerde Bulundu

Artvin Valisi Turan Ergün, Arhavi ilçesinde incelemelerde bulundu.
Derecik köyündeki asfaltlama çalışmalarını inceleyen Ergün, yolun uzun yıllar bölge halkına hizmet vereceğini belirtti.
Derecik köyünde önemli altyapı sorunlarının giderildiğini ifade eden Ergün, Artvin genelinde köy yollarında planlanan asfalt çalışmalarının sürdüğünü anlattı.
Köy meydanında vatandaşlarla bir araya gelen Ergün, talepleri dinledi.
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