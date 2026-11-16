Artvin Yusufeli'de 7 köyün kullandığı zorlu güzergahta tünel çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Artvin Yusufeli'de 7 köyün kullandığı zorlu güzergahta tünel çalışmaları devam ediyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin Yusufeli\'de 7 köyün kullandığı zorlu güzergahta tünel çalışmaları devam ediyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Artvin Yusufeli'de 7 köyün kullandığı dar ve virajlı grup yolunda tünel çalışmaları devam ediyor. Sürücülerin zorlandığı güzergahta tünellerin tamamlanmasıyla ulaşımın güvenli ve kış aylarında kesintisiz hale gelmesi hedefleniyor.

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde bir tarafı uçurum, diğer tarafı sarp kayalıklarla çevrili Öğdem grup yolu, dar ve keskin virajlı yapısıyla sürücülerin korkulu rüyası oluyor. 7 köye ulaşım sağlayan güzergahta tünel çalışmaları sürerken, projenin tamamlanması ile ulaşımın güvenli ve kesintisiz hale getirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'nin en engebeli ve dağlık illerinden olan Artvin'de sürücüler, dar, virajlı ve dik rampalarla dolu uçurumların yer aldığı şehirden uzak bazı köy yollarında araç kullanıyor. Yusufeli ilçesine bağlı Mutlugün, Öğdem, Esendal, Balalan, Boyalı, Serinsu ve Çıralı köylerinin kullandığı grup yolu, dar yapısı ve keskin virajlarıyla sürücülere zor anlar yaşatıyor. 1960'lı yıllarda kayaların oyulmasıyla açılan ve o tarihten bu yana ciddi iyileştirme yapılmayan yolda, bir tarafı dik yamaç ve dere yatağı, diğer tarafı da sarp kayalıklar çevreliyor. Özellikle ağır tonajlı araçların geçiş yapmakta zorlandığı güzergahta, karşılıklı gelen sürücüler birbirine yol vermek için beklerken tehlikeli anlar yaşıyor. Öğdem grup yolu için bölgede 19 Aralık 2018'de ihale edilen proje doğrultusunda başlatılan tünel çalışmaları sürerken, yapılacak tünellerle yolun daha güvenli hale getirilip, 7 köyün ilçe merkeziyle ulaşımının kış aylarında da kesintisiz sağlanması hedefleniyor.

'TÜNELLE RAHATA KAVUŞACAĞIZ'

Öğdem köyü muhtarı Mustafa Turan, yapılacak olan tünelle 7 köye hizmet veren yolun rahata kavuşacağını ifade ederek, "Öğdem yolu, sürekli gündeme geliyor. Yol denildiği zaman akla Artvin gelir, Yusufeli gelir. Öğdem bölge yolu zordur. 1960'lı yıllarda yapılmış bir yoldur burası. Kayalar patlatılarak yapılmış ve o yıldan sonra da bu kayalara el sürülmemiş. Büyük araçlar geçemiyor. Yolun altıda tehlikeli bir yamaç ve dere var. Üstündeki kaya da şapka gibi yolu kapatmış, altından geçilemiyor. Bu yol, 7 köye hizmet ediyor. Yolumuzda bir proje başlatıldı, çalışmalar yapılıyor. İnşallah yapılacak tünellerle rahata kavuşacağız" dedi.

'ARACIM YOLA SIĞMIYOR'

Sürücülerden Metin Şişman, yolda büyük araçla ilerlemenin zor olduğunu belirterek, "Aracımda malzeme var ama mecburen geri döneceğim. Aracım yola sığmıyor, sağ taraf kayalara değiyor. Aracım uzun ve yüksek olduğu için geçiş yapamadım. Yol çok tehlikeli. Bu yolda ilerlemek çok zor. Bir taraf hep uçuruma gidiyor" diye konuştu.

'BU YOLLARDA ARAÇ SÜRMEK ÇOK TEHLİKELİ

Mehmet Cezayirli, yoldan geçiş yapmanın tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 20 dakikadır araçların birbirine yol vermesini bekliyoruz. Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bu yollarda araç sürmek çok zor ve tehlikeli. Milletvekilimiz Faruk Çelik'in sıkı takip ve çalışmaları sonucunda inşallah bölgemiz yeni ve konforlu yoluna kavuşmuş olacak" dedi.

'YAMACA BAKMAYA KORKUYORUZ'

Kerim Dizor da "Devletimiz buraya da el attı, emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Araç kullanmak zor; küçük araçlarla geçtiğimiz halde yamaca doğru bakmaya korkuyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA
Yerel HaberlerYusufeliArtvinGüncelUlaşımYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Zidane’dan Türkiye itirafı Arda Güler’e ayrı parantez açtı Zidane'dan Türkiye itirafı! Arda Güler'e ayrı parantez açtı
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
Kuryeye ahlaksız teklif Kurgu diyen de var, ateş püsküren de Kuryeye ahlaksız teklif! Kurgu diyen de var, ateş püsküren de
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı Sağanak, kar ve fırtına kapıda Meteoroloji ve AKOM peş peşe uyardı! Sağanak, kar ve fırtına kapıda
Millilerimiz “0“ çekti ama umutlar bitmedi Kaderimiz bu akşam belli olacak Millilerimiz "0" çekti ama umutlar bitmedi! Kaderimiz bu akşam belli olacak
10:55
Cübbeli Ahmet Hoca’dan jet ski’de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
10:21
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
Sarıgül, taciz ettiği öne sürülen genç kızı arayıp ağlamış: Neden böyle olduk
10:17
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
2-1 yenildik ama herkes onu konuşuyor: Olmasaydı fark yerdik
10:12
Paris Uzan profiline iki kelime yazdı: Cem Uzan’ın kızı nedenini açıklamadı
Paris Uzan profiline iki kelime yazdı: Cem Uzan'ın kızı nedenini açıklamadı
10:06
Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı
Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
09:40
ABD’de kaos bitmiyor Havalimanlarının son hali korkunç
ABD'de kaos bitmiyor! Havalimanlarının son hali korkunç
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 11:07:03. #.0.2#
SON DAKİKA: Artvin Yusufeli'de 7 köyün kullandığı zorlu güzergahta tünel çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android