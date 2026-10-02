Artvin Yusufeli\'de üreticiler 4 aylık süreç sonunda çeltik hasadına orakla başladı

ARTVİN'in Yusufeli ilçesinde çeltik tarlalarında geleneksel hasat mesaisi başladı. Yaklaşık 4 aylık bekleme süresinin ardından olgunlaşan çeltiği toplamak için kolları sıvayan üreticiler, hasadı geleneksel yöntemlerden olan orakla gerçekleştiriyor.

Yusufeli ilçesine bağlı Köprügören köyündeki üreticiler, haziran ayında ekimini yaptıkları çeltiğin hasadına başladı. Ekim döneminde tarlalarını yaklaşık 20 santimetre su ile dolduran ve 2 günlük bekleyişin ardından tohumları toprakla buluşturan üreticiler, 4 aylık sürecin ardından tarlaya girdi. Olgunlaşan çeltikler, üreticiler tarafından orakla biçilip taş ve kütük üzerinde dövülerek sapından ayrılıyor. Bölgede yetişen çeltik, doğal ve organik özellikleriyle de ilgi görüyor.

'SOFRALARA GELENE KADAR ZAHMETİ ÇOK'

Çeltik hasadının zorlu bir süreç olduğunu ifade eden üretici Sevgi Pehlivan, "Pirinç biçiyoruz ama bugüne gelene kadar çok çilelerden geçiyor. Haziranda suyunu dolduruyoruz. Önceden öküzler vardı, şimdi traktörle suyu bulandırıyoruz. Bu suyu yaz boyu tarlanın içerisinde tutmak zorundayız. Su olmazsa yetişmiyor. Şimdi biçiyoruz, tahta kütük üzerine vurularak ayıklanacak. Aşamaları çok, sofralara gelene kadar zahmeti de çok" dedi.

'BİÇİYORUZ VE KÜTÜĞE VURARAK AYIRIYORUZ'

Çeltiği kütük yardımıyla ayırdıklarını belirten Kadir Keleş, "Amcamın pirinç biçtiğini duydum ve ona yardım etmek için geldim. Bu işler eskiden öküzlerle yapılırdı. Tarladaki suyun içerisinde öküzlerle yürürdük. Şimdi bu işi traktörler yapıyor. Biçilme zamanı gelene kadar çeltik su içerisinde büyüyor. Büyüyünce biçiyoruz ve kütüğe vurarak ayırıyoruz. Sonra da değirmene götürüyoruz" diye konuştu.

'BU LEZZETİ DİĞER PİRİNÇLERDEN ALAMIYORUZ'

Pirinç almak için Ankara'dan Artvin'e geldiğini söyleyen Şükrü Çakaloğlu ise "Bu pirincin lezzetini diğer pirinçlerden alamıyoruz. Her sene buraya geliyorum, pirincimi alıp Ankara'ya götürüyorum. İsteyen arkadaşlarıma da veriyorum. Yusufeli pirinci meşhur olduğu için gelip alıyorum" dedi.