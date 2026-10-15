Artvin Yusufeli\'de yıldırım düşen evde çıkan yangın iki eve sıçradı, itfaiye söndürdü

Artvin Yusufeli'de yıldırım düşen evde çıkan yangın iki eve sıçradı, itfaiye söndürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Bostancılar köyündeki tek katlı eve yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. İki eve sıçrayan yangın, itfaiye ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde bir eve yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın söndürüldü.
İlçeye bağlı Bostancılar köyündeki tek katlı eve yıldırım düşmesinin ardından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın iki eve sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kaynak: AA
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