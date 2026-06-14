Ayı saldırısına nacakla karşılık: Ayı ölü bulundu - Son Dakika
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Ayı saldırısına nacakla karşılık: Ayı ölü bulundu

Ayı saldırısına nacakla karşılık: Ayı ölü bulundu
14.06.2026 14:25  Güncelleme: 14:26
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Artvin'in Şavşat ilçesinde hayvanlarını otlatan Süleyman Saklar, ayı saldırısına uğradı. Elindeki nacakla karşılık vererek yaraladığı ayı, 3 gün sonra mahalleli tarafından ormanda ölü bulundu. Saklar'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

ARTVİN'in Şavşat ilçesinde evinin önünde hayvanlarını otlatırken ayının saldırısına uğrayan Süleyman Saklar'ın (60), elindeki nacakla karşılık vererek yaraladığı ayı mahalleli tarafından ormanda ölü bulundu.

Olay, 11 Haziran'da sabah saatlerinde Cevizli köyü Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin yakınında hayvanlarını otlatan Süleyman Saklar, bir anda yolun alt kısmındaki ormandan önüne çıkan ayının saldırısına uğradı. Saklar, elindeki nacakla kendisini korumaya çalıştı. El, kol ve bacaklarından yaralanan Saklar, nacakla karşılık vererek yaralı kurtulmayı başardı. Ayı, ormana yönelip uzaklaşırken, Saklar'ın yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Saklar, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde tedaviye alındı.

NACAK DARBELERİYLE YARALANAN AYI ÖLÜ BULUNDU

Geçen 3 günün ardından mahalleli ormanda hareketsiz yatan bir ayı fark etti. Yaklaştıklarında ayının öldüğünü anlayan mahalleliler, üzerindeki yara darbelerini inceleyince Süleyman Saklar'ın saldırı sırasında nacak ile karşılık vererek yaraladığı ayının olduğunu anladı. Mahalleliler ellerindeki baltalarla ayının üzerindeki darbeleri inceledikleri anları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Öte yandan, saldırının ardından el, kol ve bacaklarından yaralanarak hastanede tedaviye alınan Süleyman Saklar'ın durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hayvanlar, 3. Sayfa, Şavşat, Artvin, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ayı saldırısına nacakla karşılık: Ayı ölü bulundu - Son Dakika

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