Artvin'de TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika
Artvin'de TIR ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

20.04.2026 19:48  Güncelleme: 19:49
Artvin'in Şavşat ilçesinde hafif ticari araç ile TIR'ın kafa kafaya çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Ardahan-Şavşat kara yolunda meydana geldi. Ardahan'dan Şavşat ilçesine seyreden K.A. yönetimindeki plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, yoğun sis içerisinden geçtiği bölgede sollama yaparken karşı yönden gelen ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hasar gören hafif ticari araç sürücü K.A. ile beraberindeki yolcu Y.B. araç içerisinde sıkışarak, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve Şavşat Arama Kurtarma (ŞAKUT) ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, ekiplerin ortak çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Şavşat, Artvin, Kaza

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
