Artvinli Ailenin Kalabalık Yaşamı İlgi Çekiyor - Son Dakika
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Artvinli Ailenin Kalabalık Yaşamı İlgi Çekiyor

Artvin'in Hopa ilçesindeki Altınkaya ailesi, 7 çocuklu yaşamlarıyla sosyal medyada fenomen oldu.

16.04.2025 20:52
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Artvinli ailenin 7 çocuklu kalabalık yaşamı sosyal medyada ilgi görüyor

ARTVİN - Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Altınkaya ailesi, kalabalık aile yaşantılarını konu alan videolarıyla sosyal medyada geniş bir takipçi kitlesine ulaşıyor.

Artvin'in Hopa ilçesinde yaşayan Altınkaya ailesi, kalabalık aile yaşantılarını konu alan videolarıyla büyük ilgi görüyor. Hatice ve Osman Altınkaya çiftinin 6'sı kız, 1'i erkek olmak üzere toplam 7 çocuğu bulunuyor. Çiftin 4 kızı evli olurken, ev kızlarından 9 torunu bulunuyor. 7'si kız, 2'si ise erkek torunu olan ailede kadın nüfusu ağırlıklı.

Ailenin tek erkek çocuğu olan Murat Altınkaya, 6 kız kardeşiyle birlikte yaşadığı deneyimleri esprili bir dille paylaşarak dikkat çekiyor. Aile fertlerinin günlük yaşamını konu alan videolarda, Karadeniz'e özgü yaşam tarzı ve geleneksel aile yapısı da izleyicilere yansıtılıyor.

Zaman zaman evdeki kalabalığın artmasıyla birlikte yaşanan yer sıkıntısını da mizahi şekilde anlatan Murat Altınkaya, sosyal medyada gördükleri ilginin en büyük nedeninin samimiyet ve doğallık olduğunu belirtiyor.

Baba Osman Altınkaya, 7 çocuk sahibi olma kararını, "Erkek evlat istedik, 7 çocuk sahibi olduk. Çay üretimiyle geçimimizi sağlıyoruz, ama ailemle geçirdiğim her an benim için çok değerli" sözleriyle ifade etti. Anne Hatice Altınkaya ise 40 yıllık evliliğinde 7 çocuk yetiştirdiğini ve her birinden gurur duyduğunu belirtti.

"Evde kaos, kalpte huzur"

Ailenin tek erkek çocuğu olan Murat Altınkaya, 6 kız kardeşiyle birlikte büyümenin zorluklarını ve güzelliklerini esprili bir dille anlatıyor. Videolarında hem gülüyor hem güldürüyor, izleyenleri kendi çocukluklarına, kendi ailelerine götürüyor.

Murat Altınkaya ev yaşamını şu şekilde ifade ediyor, " evli ablaları ve onların çocukları geldiğinde evde kaos ortamı oluyor, yatacak yer kalmıyor, bazen arabada yattığımı bile hatırlıyorum. Ama yine de evdeki o kalabalık bizi biz yapıyor. 9 yeğenim var, onlardan 7'si de kız. Ailemizin kadın ağırlıklı yapısı var. Buda enerji dolu, neşeli ve sıcacık bir atmosfer sağlıyor" derken, Bahar Altınkaya ise "7 kardeşiz 6 kız tek erkek. Buna torunlarda eklendi. Annem ve babamın 9 torunu var. Onlarda da yine kız çoğunlukta. 7 kız 2 erkek var. Kız çocuğu neşedir. Biz yaşadığımız ve içimizde olan bu durumu dışarıya da yansıtıyoruz. Mutluluğumuz paylaşmak istedik. İnsanlar kendilerinde bizi gördüler. Kalabalık güzel mutlu, enerjik bir aileyiz" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Artvinli Ailenin Kalabalık Yaşamı İlgi Çekiyor - Son Dakika

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