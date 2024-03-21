Artweeks İstanbul 9. Edisyonu The Ritz Carlton Residences\'ta gerçekleştirilecek

Adana'da Çamaşır Makinesinde Hayatını Kaybeden Çocuk

Adana'nın Sarıçam ilçesinde evde kalan 3 çocuktan biri olan 12 yaşındaki Elif Ayyüce K., çamaşır makinesine girince havasız kaldı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baba tarafından bulunan çocuğa yapılan suni teneffüs ve kalp masajı sonrasında kız çocuğu hastaneye kaldırıldı, ancak aynı gün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü ve ardından ailesine teslim edildi.