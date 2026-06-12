ARÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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ARÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni Düzenlendi

12.06.2026 15:45
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ARÜ'de mezuniyet töreninde Rektör Emiroğlu, mezunları yeni başlangıçlar için tebrik etti.

Ardahan Üniversitesi'nde (ARÜ) 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni düzenlendi.

Aşık Şenlik Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan ARÜ Rektörü Prof. Dr. Öztürk Emiroğlu, mezuniyetin yalnızca bir eğitim sürecinin sonu değil, aynı zamanda yeni başlangıçların da habercisi olduğunu söyledi.

Üniversite olarak öğrencileri sadece meslek sahibi bireyler olarak değil, aynı zamanda topluma değer katacak, eleştirel düşünebilen, vicdan sahibi ve sorumluluk bilinci yüksek insanlar olarak yetiştirmeye gayret ettiklerini ifade eden Emiroğlu, "Bugün alınan diplomalar sadece tamamlanan derslerin ve geçilen sınavların belgesi değil, aynı zamanda zorluklar karşısında gösterilen azmin, sabrın ve başarının da bir göstergesidir." dedi.

Emiroğlu, öğrencilerin bu başarıya ulaşmasında anne ve babaların büyük pay sahibi olduğuna işaret ederek, mezunların yetişmesinde gösterdikleri fedakarlık dolayısıyla ailelere teşekkür etti.

Mezunlara tavsiyelerde bulunan Emiroğlu, öğrencilerden, karşılaşacakları zorluklar karşısında üniversite yıllarında kazandıkları bilgi birikimi, muhakeme yeteneği ve çalışma azminden güç almalarını istedi.

Üniversite birincisi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Fatma Vat da mezunlar adına konuşma yaptı.

Akademisyenler, aileler ve davetlilerin katılım sağladığı törende, eğitim hayatlarının önemli bir aşamasını tamamlayan öğrenciler, mezuniyet belgelerini aldıktan sonra kep atarak mezuniyet coşkusunu yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ARÜ 2025-2026 Mezuniyet Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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