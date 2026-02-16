Asaf Kağan Pekmezci Anısına Sergi Düzenlendi - Son Dakika
Asaf Kağan Pekmezci Anısına Sergi Düzenlendi

Asaf Kağan Pekmezci Anısına Sergi Düzenlendi
16.02.2026 12:53
Denizli'de lösemi nedeniyle kaybedilen Asaf Kağan için öğrenciler silüet sergisi açtı.

Denizli'de lösemi nedeniyle 12 yaşında yaşamını yitiren ortaokul öğrencisi Asaf Kağan Pekmezci, arkadaşlarının çizdiği silüet resimleriyle anıldı.

Üçler Ortaokulu 5. sınıf öğrencisi Asaf Kağan Pekmezci, 2021 yılında yakalandığı lösemi nedeniyle 27 Kasım 2025'te yaşamını yitirdi. Pekmezci'nin anısını yaşatmak için arkadaşları ve öğretmenleri okulda çalışma başlattı.

Öğrenciler, Pekmezci'yi simgeleyen portre çalışması yaptı. Pekmezci'nin ismi resim sınıfına verildi. Asaf Kağan Pekmezci'nin hayattayken çekilen fotoğrafları sınıfın kapısına kaplandı.

Silüetini çizdiler

Asaf Kağan Pekmezci, okulda resim çalışmalarından oluşan sergiyle anıldı. Serginin açılışına katılan anne Aylin Pekmezci (41), gözyaşlarına hakim olamadı.

Pekmezci, gazetecilere, oğlunu kaybettiği için üzgün olduğunu ve kızı sayesinde hayata tutunmaya çalıştığını söyledi.

Anlamlı etkinlik için okul yönetimine teşekkür eden Pekmezci, "Çok gurur verici bir şey. 12 yılda çok güzel anılar bıraktı hem bize hem okuluna. Çok öğrenim hayatı olmadı ama geldiği zamanlarda arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok seviyordu. Bu kadar hassas öğrenciler yetiştirdikleri için öğretmenlerine ve ailelere teşekkür ediyorum. Çok gururluyum çünkü oğlum güzel bir yerde. O cennet kuşu artık. Ama ben çok özlüyorum yavrumu." diye konuştu.

Görsel sanatlar öğretmeni Sevinç Aslaner ise öğrencilerini kaybetmekten duydukları üzüntüyü dile getirerek, "Okul yönetimimiz duyarlı davranıp resim atölyemize Asaf Kağan'ın ismini verdi. Biz de öğrencimizin silüet resimlerinden oluşan bir resim sergisi düzenledik. Öğrencilerim her silüette Asaf'ın anılarını yaşatmayı istediler. Biz de duygumuzu ve acımızı bu şekilde ifade etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Pekmezci'nin arkadaşı Berkin Öztürk ise onu çok sevdiğini anlatarak, "Güzel anılarım var. Kaybettiğim için üzgünüm." dedi.???????

