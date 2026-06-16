Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir iş yerinin asansörünün düşmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Köprübaşı Mahallesi Ankara Caddesi'nde bir yapı inşaat firmasına ait iki katlı binadaki asansör, halatlarının kopması sonucu düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olayda yaralanan 6 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Asansör Kazasında 6 Yaralı - Son Dakika
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