Asansör Minibüsün Üzerine Devrildi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda ev eşyası taşımak için kurulan taşıma asansörü park halindeki minibüsün üzerine devrildi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yaşanan o anlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, saat 16.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Bahçe Sokak'ta meydana geldi. Bir evdeki eşyaların nakliyesi için 16 F 7221 plakalı kamyonetin üzerine kurulan eşya taşıma asansörü, park halindeki 06 S 1494 plakalı minibüsün üzerine devrildi. Minibüste hasar oluşurken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde; asansörün dengeden çıktığını fark eden nakliye firması çalışanının panikle koşup kaçtığı, ardından asansörün minibüsün üzerine devrildiği görüldü. Taşıma asansörü vinçle kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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