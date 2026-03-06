Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç

06.03.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan’da arızalanan bir asansörden inmeye çalışan adam, kabinin hareket etmesi üzerine asansörle kat arasında kalmaktan saniyelerle kurtuldu.

Hindistan’da bir apartmanda meydana gelen asansör arızası saniyelerle faciaya dönmekten kurtuldu. İneceği kata gelen bir adam, asansörden çıkmak için adım attığı sırada kabinin aniden hareket etmesiyle büyük bir tehlike atlattı. O anlar asansörün güvenlik kamerasına yansıdı.

ASANSÖRLE KAT ARASINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU

Olay, Hindistan’da bir apartmanda yaşandı. TRT Haber'in servis ettiği görüntülere göre; asansörle yukarı çıkan bir adam, ineceği kata geldi ve kapı açılınca dışarı adım attı. Ancak kabin beklenen şekilde durmadı ve hareket etmeye devam etti. Tam bu sırada durumun farkına varan adam, refleksle kendini ileri atarak asansör ile kat arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.

KORKU DOLU ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Faciaya ramak kala yaşanan o anlar, asansörün güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde adamın kapı açılır açılmaz adım attığı, ancak asansörün hareket ettiğini fark edince hızla kendisini ileri attığı görülüyor.

3. Sayfa, Güncel, Dünya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı Okuldaki veli dehşetinde taraflar birbirinden şikayetçi olmadı
İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç İş yerini basan eski sevgili herkesi çıkarıp kapıyı kilitledi, sonrası korkunç
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazıp çağrıda bulundular: Bizi yok edecekler, yardım edin
Maça çıkmak isteyen Tedesco’ya doktordan iki kelimelik yanıt Maça çıkmak isteyen Tedesco'ya doktordan iki kelimelik yanıt
12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi 12.000 kişilik Azadi Stadyumu da savaşa boyun eğdi
Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı Dünyaca ünlü isim hacamat yaptırdı

10:34
Eller tetikte Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
10:24
Körfez ülkelerinden ABD’de deprem etkisi yaratacak adım
Körfez ülkelerinden ABD'de deprem etkisi yaratacak adım
10:23
Tepki yağıyor Trump İran’ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
Tepki yağıyor! Trump İran'ı nasıl katlettiğini anlattı, Messi alkışladı
10:14
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran’dan sonra Türkiye...
Dünyaca ünlü ABD gazetesinden skandal çıkışı: İran'dan sonra Türkiye...
08:45
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü
07:55
İran bu füzeyi ilk kez kullandı 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 10:54:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.