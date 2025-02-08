Asayiş ve Güvenlik Toplantısı Afyonkarahisar\'da

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Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, asayiş ve güvenlik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Yiğitbaşı, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Jandarma Komutanı Tolga Yağan ile asayiş ve güvenlik konularıyla ilgili Valilikte gazetecilere açıklama yaptı.???????

Kentte asayiş ve güvenliğin tesis edilmesi için kolluk güçlerinin gece gündüz mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Yiğitbaşı, şunları kaydetti:

"Afyonkarahisar'ın huzurunu tesis etmek için her türlü organize suç örgütleri, zehir tacirleri, göçmen kaçakçılığı organizatörleri ve suç odaklarıyla gece gündüz demeden mücadele ettik. Kolluk birimlerimizin planlı ve istikrarlı çalışmaları neticesinde 2024 yılında ilimizde meydana gelen asayiş olaylarını yüzde 9 azaltıp, aydınlatma oranlarımızı ise yüzde 96'ya yükselttik."

"Terör örgütüne yönelik operasyonlar yapıldı"

Yiğitbaşı, sorumlu oldukları bütün alanlarda her türlü suç ve suç odağıyla mücadeleyi azimle sürdürerek vatandaşların huzur ve güvenliğini daha iyiye götürmekte kararlı olduklarını dile getirdi.

Emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmaları hakkında bilgi veren Yiğitbaşı, "Terör örgütü PKK propagandası yapmak suçu kapsamında 8 kişi yakalanmıştır. FETÖ'ye üye olmak, suçu kapsamında gerçekleştirilen 11 operasyonda yakalanan 11 kişiden 5'i tutuklandı. DEAŞ'a üye olmak suçundan yakalanan 3 kişiden 1'i tutuklandı."ifadesini kullandı.