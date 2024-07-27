ASEAN, Gazze'deki saldırıları kınadı

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Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN), Gazze'de sivillere, altyapıya ve insani krizin kötüleşmesine yol açan tüm saldırıları kınadı.

Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ortak bildiri yayımlandı.

Bildiride, "Sivillere ve sivil altyapıya yönelik, başta kadın ve çocuklar olmak üzere endişe verici sayıda can kaybına, gıda, su ve diğer temel ihtiyaçlara erişimin kısıtlanmasına ve Gazze'deki insani krizin daha da kötüleşmesine yol açan tüm saldırıları kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Tüm taraflara uluslararası hukuk ve ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Kurulu kararları uyarınca iki devletli çözüm için çalışma çağrısı yapılan bildiride, Gazze'ye yönelik yardımların sürdürülmesi gerektiğine işaret edildi.

Bildiride, İsrail'in işgalinin hukuka aykırı olduğunu ve bunun derhal sonlandırılması gerektiğini vurgulayan Uluslararası Adalet Divanının (UAD) danışma görüşünü "tanıdıkları" belirtildi.

Orta Doğu'da gerilimin tırmanmasından endişe duyulduğu vurgulanan bildiride, ilgili tüm taraflara itidalli davranma, durumu kötüleştirecek eylemlerden kaçınma ve bölgede barış ve istikrarın korunması adına anlaşmazlıkları diplomasi yoluyla çözme çağrısı yapıldı.

Myanmar'daki şiddetin derhal durdurulması çağrısı

Bildiride ayrıca, Myanmar'daki çatışmaların tırmanmasından ve mevcut insani durumdan endişe duyulduğu kaydedildi.

ASEAN'ın Myanmar'daki siyasi krizin ele alınması konusunda çalışmaya devam edeceği belirtilen bildiride, ülkedeki tüm şiddet eylemleri kınandı.

Bildiride, sivillere ve kamu tesislerine yönelik şiddetin derhal durdurulması ve bunun durdurulması için ilgili tarafların somut adımlar atmasının gerektiği vurgulandı.

UAD'nin, İsrail'in Filistin'i işgaline ilişkin danışma görüşü

UAD Başkanı Lübnanlı Yargıç Nawaf Salam, 19 Temmuz'daki halka açık oturumda İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin danışma görüşünü açıklamış, işgal altındaki Filistin topraklarının parçalanmış ayrı bölgeler değil "tek bir bölgesel birim" olduğunu bildirmişti.

İsrail'in Gazze'de işgalci güç konumunda bulunduğunu belirten UAD, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da da işgalci olduğunu ortaya koymuştu.

UAD, ayrıca İsrail'in Filistin topraklarındaki işgaline "en kısa sürede son vermesi" gerektiğini belirterek, tüm devletlerin de İsrail'in işgal ettiği topraklardaki varlığını hukuki olarak tanımama, yardım veya destek sağlamamakla "yükümlü olduğunu" kaydetmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar Ulusal Demokratik İttifak Ordusu (MNDAA), Budist Arakan Ordusu ve Ta'ang Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan silahlı grupları bünyesinde toplayan "Üç Kardeşler İttifakı", Myanmar ordusuna karşı silahlı eylemler başlatmıştı.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1000'den fazla kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici de gözaltına alındı.