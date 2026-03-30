ASELSAN'dan Sürdürülebilirlik Adımları

30.03.2026 14:20
ASELSAN, çevre yönetimi ve sürdürülebilirlik projeleriyle dikkat çekiyor. 2025 hedefleri belirlendi.

Türkiye'nin öncü savunma şirketlerinden ASELSAN, hayata geçirdiği uygulamalarla çevrenin korunması ve atık yönetimi konusundaki faaliyetlerini sürdürüyor.

Şirket tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, ASELSAN çevreye duyarlı bir teknoloji şirketi olarak faaliyetlerine devam ediyor.

İsrafın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, atık oluşumunun azaltılması ve geri kazanımın artırılması amacıyla çalışmalar yürüten şirket, kuruluşunun 50. yılı olan 2025'te Çevresel, Sosyal ve Yönetişim kriterlerindeki performansıyla Borsa İstanbul tarafından oluşturulan BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi'ne ilk sıradan girdi.

Şirket, 2021 yılında belirlenen 2050 yılı net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda hazırlanan yol haritasını uygulamayı da sürdürüyor.

2025'te 5 bin tonun üzerinde su tasarrufu sağlandı

Öte yandan, ASELSAN'ın Gölbaşı Teknoloji Üssü'nde 2024 yılında devreye alınan yenilenebilir enerji sistemleriyle yaklaşık 1 milyon 808 bin kilovatsaat yenilenebilir enerji üretiliyor.

Tüm teknoloji üslerinde çalışan başına düşen yeşil alan miktarı 2 katına çıkarılırken, 2025 yılında toplam 5 bin 250 ton su tasarrufu sağlandı.

Şirket, CDP su raporlamasına 2021 yılında başlarken, ISO 46001 Su Verimliliği Yönetim Sistemi Standardı ile su tüketiminin azaltılması ve geri dönüşüm çalışmaları da devam ediyor.

Ayrıca tedarik zinciri iklim değişikliği yönetimi kapsamında CDP tarafından yapılan değerlendirmelerde "A" notu almayı sürdüren ASELSAN, Supplier Engagement Assessment değerlendirmesinde bu yıl da "A List" seviyesinde bulunuyor.

Şirket bünyesinde kurumsal sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında Sıfır Atık Projesi ile anaokulu ve kreşlerde uygulanan "Eko Okul" projeleri dahil olmak üzere çeşitli çalışmalara da yer veriliyor.

2021 yılından bu yana sürdürülebilirliği kurumsal düzeyde değerlendiren şirket, 50'nci yılında hayata geçirdiği "İleri Dönüşen Bir Gelecek Projesi" ile de sürdürülebilirlik stratejisi ve sanatı bir araya getirdi.

Şirket, "aselsaneXt" programı ile "aBusiness" çatısı altında kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri içeren "ASELSAN 2050 Yılı Net Sıfır Emisyon Yol Haritası"nı da oluşturdu.

Enerji verimli yatırımlarını sürdüren şirket, çevre dostu yapı yaklaşımı doğrultusunda İstanbul Teknopark Binası için 2025 yılında LEED Sertifikası da aldı.

Kaynak: AA

