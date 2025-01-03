ASELSAN Genel Müdürü 'Yılın Kareleri' oylamasında - Son Dakika
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ASELSAN Genel Müdürü 'Yılın Kareleri' oylamasında

ASELSAN Genel Müdürü \'Yılın Kareleri\' oylamasında

Ahmet Akyol, 2024 için anlamlı fotoğrafları oyladı; Suriye ve Gazze'ye dikkat çekti.

03.01.2025 15:50
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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Akyol, ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde "Yılın Kareleri" oylamasında "Özgür Suriye", "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile "Spor" kategorilerinde yer alan 140 fotoğrafı inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Orhan Fatih Doğan'ın "Geri dönüş" fotoğrafına oy veren Akyol, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uzun yıllardır mücadele eden Suriye halkının kazandığı zafer sonrasında artık özgür bir ülkeye akın akın dönüşlerinin fotoğraflanması bakımından anlamlı buluyorum. Yurtlarından edilmiş insanlar artık yeni yönetimin oluşturduğu demokratik, huzurlu bir ülkede yaşayabilme umuduyla Şam'a gidiyorlar. Kilometrelerce bir araç kuyruğu var. Ben bunu hem insanların vatanına hem de komşumuzun istikrara kavuşması bakımından bu yılın önemli sahnelerinden olarak değerlendirdim. Huzura ve istikrara kavuşmuş bir komşu ülkenin olması da Türkiye'yi en çok mutlu eden konulardan biri."

"Gazze destek yürüyüşü anlamlı"

Akyol, "Haber" kategorisinde de Ali Atmaca'nın "Her yer Filistin" fotoğrafını seçerek, şunları söyledi:

"Gazze'de yaşanan insanlık dışı olaylar hepimizi üzüyor. İsrail devletinin insanları katletmesi ve dur durak bilmeden bunu devam etmesi herkesi üzüyor. Türkiye, devletiyle milletiyle dayanışma halinde elinden gelen bütün desteği sağlıyor. Son olarak 1 Ocak sabahı yapılan ve 100 binlerin katıldığı destek yürüyüşü de son derece anlamlıydı. Umarım bu yıl Gazze'ye de Filistin'e de Suriye gibi huzur gelir ve Filistin bağımsız bir devlet olarak yoluna devam eder. Oradaki acıları dindirmek için de ülke olarak elimizden gelen gayreti gösteriyoruz."

Aynı kategoride Mehmet Emin Mengüarslan'ın "Mavi vatan savunması" fotoğrafına da oy veren Akyol, Efes-2024 Tatbikatı'nda Türk savunma sanayisi şirketlerinin adeta şov yaptığını ifade etti.

Burada 45'ten fazla yabancı heyetin de olduğunu aktaran Akyol, "Geldiğimiz seviyenin dünyadaki oyun değiştirici ordulardan biri tarafından kullanıldığında ne kadar etkileyici ve caydırıcı bir güç olduğunu tüm dünya görmüş oldu. Biz de buna katkı verdik, 100'den fazla ürünümüz burada kullanıldı." dedi.

ASELSAN ürünleri her yerde

Akyol, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Buzun üstünde, suyun altında" fotoğrafını oyladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kutuplarda başlattığı çalışmanın son derece önemli olduğunu belirten Akyol, "Bilim ve teknolojinin gelişimini de gösteren sembolik konulardan biri. Buraya göreve giden araçlarda ASELSAN'ın da ürünleri var." diye konuştu.

"Oğlum Arda Güler hayranı"

"Spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafını seçen Akyol, milli futbolcu Arda Güler'in gol sonrası sevincine ilişkin şunları kaydetti:

"Milyonlarca çocuk Arda'nın peşinde. Herhangi bir şekilde bu kadar büyük bir kitleye ulaşmak kolay değil, örnek bir kişilik. Onun bu kadar kalabalık kitleye ulaşması ve örnek olması büyük bir olay. İyi bir sporcu olmasının yanı sıra çok beyefendi ve ahlaklı birisi. Benim oğlum 9 yaşında, o da Arda Güler hayranı. Onun örnek bir şahsiyeti seviyor olması, beni de ayrıca mutlu ediyor. Ben Beşiktaşlıyım, çocuğum Galatasaraylı. Galatasaray'ın bizim semtteki spor okulunda, karda kışta bıkmadan oynuyor."???????

Akyol, "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Ahmet Okatalı'nın "Görkemli gece" fotoğrafından yana kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ahmet Akyol, Aselsan, Magazin, Güncel, Suriye, Gazze, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN Genel Müdürü 'Yılın Kareleri' oylamasında - Son Dakika

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