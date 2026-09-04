ASELSAN’ın lazer güdüm kitleri Konya’daki uluslararası demoda tam isabetle hedefi vurdu - Son Dakika
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ASELSAN’ın lazer güdüm kitleri Konya’daki uluslararası demoda tam isabetle hedefi vurdu

ASELSAN’ın lazer güdüm kitleri Konya’daki uluslararası demoda tam isabetle hedefi vurdu
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TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti ile ASELSAN’ın LGK-82 ve LGK-84 lazer güdüm kitleri, Konya Karapınar’da düzenlenen uluslararası demonun dört atışında da hedeflerini tam isabetle vurdu. Hareketli bir hedefi 50 kilometre hızla etkisiz hale getiren GÖZDE kiti, operasyonel güvenilirliğini bir kez daha kanıtladı.

ASELSAN tarafından geliştirilen LGK-82 ve LGK-84 lazer güdümlü kitleri ile TÜBİTAK iş birliğiyle geliştirilen GÖZDE Güdüm Kiti, hedeflerini tam isabetle vurdu.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Konya Karapınar Atış Test Poligonu'nda düzenlenen Güdüm Sistemleri Uluslararası Demo Faaliyeti'nde, 15'ten fazla ülkeden askeri yetkilinin önünde lazer güdüm kitleri (LGK) test edildi. Demo kapsamında F-16 platformundan iki LGK-84, AKINCI SİHA platformundan bir LGK-82 ve bir GÖZDE mühimmatı atıldı. İlk LGK-84 zırhlı personel taşıyıcı hedefi, ikinci LGK-84 tank hedefini, LGK-82 ise bir başka zırhlı personel taşıyıcı hedefi vurdu. GÖZDE mühimmatı ise saatte 50 kilometre hızla hareket eden bir hedefi isabetle etkisiz hale getirdi. Dört atışın tamamı hedeflerini tam isabetle vurdu.

LGK-82 ve LGK-84, sabit yer hedeflerine karşı yüksek hassasiyetli vuruş kabiliyetini bir kez daha kanıtladı. GÖZDE Güdüm Kiti ise hareketli ve yüksek hızlı hareketlerde tam isabet sağlayarak, sistemin operasyonel güvenilirliğini bir kez daha gösterdi.

Kaynak: DHA

Karapınar, Güvenlik, Tübitak, Aselsan, Güncel, Konya, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN’ın lazer güdüm kitleri Konya’daki uluslararası demoda tam isabetle hedefi vurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: ASELSAN’ın lazer güdüm kitleri Konya’daki uluslararası demoda tam isabetle hedefi vurdu - Son Dakika
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