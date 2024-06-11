ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika
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ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi

Türkiye'nin ilk savunma sanayi eğitim kurumu olan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL), ilk mezunlarını verdi. Elektrik-elektronik teknolojisi alanında 4 yıllık eğitimini tamamlayan 117 öğrenci için mezuniyet töreni düzenlendi. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol'un da katıldığı törende, mezunlara diplomaları takdim edildi. Savunma sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlayan ASELSAN MTAL, öğrencileri üniversite hayatına ve iş dünyasına hazırlamak için çeşitli programlar sunmaktadır.

11.06.2024 12:23
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TÜRKİYE'nin ilk savunma sanayi eğitim kurumu Askeri Elektronik Sanayi (ASELSAN) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) ilk mezunlarını verdi.

Savunma sanayinin ihtiyacı olan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak için 2019-2020 döneminde eğitime başlayan ASELSAN MTAL, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavla 120 öğrenci kabul etti. Elektrik-elektronik teknolojisi alanında 4 yıllık eğitimini tamamlayan 117 öğrenci için ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi. Törene öğrenci ve öğretmenlerin yanı sıra; Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve öğrencilerin aileleri katıldı. ASELSAN MTAL'in ilk mezunları diplomalarını Haluk Görgün ile Ahmet Akyol'un elinden aldı.

'EN DONANIMLI LİSE MEZUNLARIMIZ YETİŞTİ'

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, programın ilk imzasının 3 Ocak 2019'da atıldığını hatırlatarak, "Geriye döndüğümüzde yapılan emekler noktasında birçok insanın katkısı var. Birçok okulu tercih edebilecekken yüzde 1'lik, binde 5'lik dilimlerden ASELSAN MTAL'i tercih eden öğrencilerimizin buraya yönlendirilmesiyle, bu hedefe, bu vizyona, bu bayrak sevgisine inanarak ailelerimizin yönlendirmesiyle kayıtlar yapıldı. ve Allah'a çok şükür 4 yılda geçen süreçte gördük ki karşılıklı emekle bugünlere gelindi. Bugün Türkiye'de belki en donanımlı insanlar olarak, lise mezunu insanlar olarak bu genç kardeşlerimiz, öğrencilerimiz yetişti. Bununla hepimiz gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

'İLKOKULDAN İTİBAREN YATIRIM YAPIYORUZ'

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, ASELSAN MTAL projesini başlatan önceki ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün'e teşekkür ederek, "Okulumuz ASELSAN'ın kurulduğu tarihten beri yaptığı gibi her alanda Türkiye'de ve dünyada teknolojiye, eğitime öncülük veren ASELSAN burada da markasının gereğini, üzerine düşen misyonun gereğini yapmış ve Türkiye'nin güzide okullarından birini meydana getirmiştir. Bugün de çok kıymetli mezunlarımızla geleceğe aynı güvenle yürümeye devam edeceğimizi ifade ediyoruz. Biz eğitim ve gençlik meselesini kıymetli görüyoruz. Buraya ilkokuldan itibaren yatırım yapıyoruz. Teknomaceradan başlayarak, TEKNOFEST'lerle devam ederek meslek liselerimizle hem Konya'da hem Ankara'da bunu taçlandırıyoruz. Sizleri mezun olduktan sonra üniversite 2'nci sınıftan itibaren ASELSAN 101 programlarıyla iş hayatına hazırlıyoruz. ASELSAN'lı olduktan sonra eğitim merkezlerimizde, ASELSAN akademimizde bu öğrenme ve gelişin kariyerimizi devam ettirecek ve geleceğin Türkiye'si için Türkiye'nin gurur kaynağı projeleri, adım adım geleceğe taşıyacak projeleri beraber yürüteceğimizi ifade ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi İlk Mezunlarını Verdi - Son Dakika

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