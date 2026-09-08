ASELSAN, Polonya'da AMZ Kutno ile ilave ARSUS keşif ve gözetleme sistemi sözleşmesi imzaladı - Son Dakika
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ASELSAN, Polonya'da AMZ Kutno ile ilave ARSUS keşif ve gözetleme sistemi sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, Polonya\'da AMZ Kutno ile ilave ARSUS keşif ve gözetleme sistemi sözleşmesi imzaladı
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ASELSAN, Polonya'da düzenlenen MSPO 2026 Fuarı'nda Polonyalı AMZ Kutno ile ilave ARSUS Keşif ve Gözetleme Sistemleri için ortak proje sözleşmesi imzaladı. Şirket, bu anlaşmayla Polonya'daki faaliyetlerini ve yerel sanayi işbirliklerini büyüterek ileri teknoloji çözümlerini birlikte geliştirmeye devam edecek.

ASELSAN, Polonya'da düzenlenen MSPO 2026 Fuarı kapsamında Polonyalı AMZ Kutno ile ilave ARSUS Keşif ve Gözetleme Sistemleri konusunda ortak proje sözleşmesine imza attı.

ASELSAN'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "MSPO 2026'da Polonyalı AMZ Kutno ile ilave ARSUS Keşif ve Gözetleme Sistemleri konusunda ortak proje için sözleşme imzaladık." ifadesi kullanıldı.

Şirket, Polonya'daki faaliyetlerini ve yerel işbirliklerini büyütmeye devam edeceğini belirterek, "İleri teknoloji çözümlerimiz, yerel ofisimiz, devam eden projelerimiz ve yerel sanayi kuruluşlarıyla geliştirdiğimiz işbirliklerimizi geliştirerek birlikte büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı da gelişmeyi, "Savunma sanayiimizden Polonya'da yeni bir ihracat başarısı." şeklinde duyurdu.

Paylaşımda, "ASELSAN ile AMZ-Kutno arasındaki işbirliği, yüksek teknoloji çözümlerimizin Polonya'nın savunma projelerinde somut karşılık bulmasının önemli örneklerinden biri." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

İhracat, Polonya, Aselsan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ASELSAN, Polonya'da AMZ Kutno ile ilave ARSUS keşif ve gözetleme sistemi sözleşmesi imzaladı - Son Dakika

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