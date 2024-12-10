Aselsannet 20. Yılını Anıtkabir\'de Kutladı

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Aselsannet Genel Müdürü Recep Ali Erdoğan başkanlığındaki heyet, ASELSAN'ın iştiraki Aselsannet'in 20'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aselsannet açıklamasına göre, Recep Ali Erdoğan'ın başkanlığındaki Aselsannet heyeti, Aslanlı Yol'dan geçerek Atatürk'ün mozolesine ilerledi. Heyet, ziyaret sırasında 20'nci kuruluş yıl dönümüne özel olarak tasarlanan kokartı yakalarında taşıdı.

Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından, Aselsannet heyeti saygı duruşunda bulundu. Törenin ardından Aselsannet Genel Müdürü Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'nde Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, bugün burada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu olarak bize bıraktığınız mirası bir kez daha anmak ve ona olan bağlılığımızı ifade etmek için bulunmaktayız. Ülkemizin ilerlemesi ve çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşması için gösterdiğiniz azim ve kararlılık, bizler için her zaman ilham kaynağı olmuştur. Aselsannet olarak, milli savunma sanayimizi güçlendirmek ve teknolojik bağımsızlığımızı sağlamak adına yürüttüğümüz çalışmalarda, daima sizden miras kalan değerleri ve vizyonu rehber edinmeye devam ediyoruz. Vatanımız için gösterdiğiniz eşsiz fedakarlıkları asla unutmayacak, bu kutsal mirası daha ileriye taşımak ve ülkemizin geleceğini güçlendirmek için var gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Ruhunuz şad olsun."