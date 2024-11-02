Asgari Ücret Beklentisi: En Az 25 Bin Lira - Son Dakika
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Asgari Ücret Beklentisi: En Az 25 Bin Lira

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Vatandaşlar, artan hayat pahalılığı karşısında asgari ücretin en az 25 bin lira olması gerektiğini belirtti.

02.11.2024 10:17
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HABER: Batuhan DÜKEL - Kamera: Cemal Berk AYTEKİN

(ANKARA)- Ekonomik kriz ve artan hayat pahalılığı karşısında eriyen asgari ücretle geçinmeye çalışan milyonlarca kişi 2025 yılı başında yapılacak zam oranını bekliyor. ANKA Haber Ajansı olarak vatandaşın asgari ücret beklentilerini sorduk. ANKA Haber Ajansı'na konuşan vatandaşlar, "Asgari ücretin en az 25 bin lira olması gerektiğini" söyledi.

2025'e yaklaştıkça asgari ücret zammının ne kadar olacağı milyonlarca çalışan tarafından merak konusu. Geçen yıl 17 bin liraya yükseltilen ve temmuz ayında ara zam yapılmayan asgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna göre mi yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı  tartışılıyor. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yüzde 25 civarında bir artışın enflasyon görünümüyle uyumlu olacağını dile getirmişti. Karahan'ın açıklamaları doğrultusunda yüzde 25 zam yapılırsa, asgari ücret 21 bin 250 lira olacak.

Öte yandan, Orta Vadeli Program'da (OVP)  öngörülen yıl sonu yüzde 41.5'lik enflasyon hedefine göre artırılırsa, asgari ücret 24 bin 57 lira olacak. OVP'deki 2025 enflasyon hedefi olan yüzde 17,5 oranında zam yapılırsa 19 bin 975 liraya olacak.

ANKA Haber Ajansı olarak, Ankara'da vatandaşlara asgari ücret beklentilerini sorduk. Vatandaşlar, 17 bin lira olan asgari ücretin yetersiz olduğunu belirterek, beklentilerini dile getirdi. Vatandaşlar asgari ücret artışıyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"En az 25 bin TL olması lazım, ben yalnızım geçinemiyorum. 25 bin TL  olsun ki hiç olmazsa tavuk parçası yiyelim."

"Asgari ücret şu anda 25 binin altında olmamalı. Çünkü bunun altında  hiç kimse, geçinemez. Çünkü bugün olmuş 15 bin, 16 bin, 17bin, 20 bin TL  kira. 25 bin de az ama en az olması gerekeni diyorum. Normalde 30 binin altında olmaması lazım."

"17 bin TL ne ki? 30 bin olması lazım. Çünkü asgari ücret bir kirayı geçmiş, nasıl olacak yani? Bir de ondan sonra iyi diyorlar. Adam 18 bin lira kira veriyor, asgari ücret 17 bin 500 lira. Ne yiyecek, ne içecek ? En azından 30 bin olması lazım."

"Benim tahminim asgari ücret 26 bin veya 27 bin TL  olur diye düşünüyorum."

"Asgari ücret en az 35 bin olsun. Aşağısı kurtarmaz. 'Ben 17 bin ile 20 bin ile geçiniyorum diyen adam  yalan söyler."

"Valla bana kalırsa asgari ücretin şu anda  25 bin  liradan aşağı olmaması lazım. Net 25 bin lira olması lazım. Çünkü ancak yetişemiyorum. Çünkü bir domates olmuş dünyanın parası, bir patates olmuş dünyanın parası. Adam ne yesin ne içsin . Aldığı para maaş belli, 17 bin lira. 25 binden aşağı kesinlikle kurtarmaz"

Kaynak: ANKA

Asgari Ücret, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Asgari Ücret Beklentisi: En Az 25 Bin Lira - Son Dakika

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