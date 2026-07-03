Asgari Ücret Enflasyon Karşısında Eriyor - Son Dakika
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Asgari Ücret Enflasyon Karşısında Eriyor

03.07.2026 11:23
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DİSK-AR raporuna göre asgari ücret 4,986 lira, en düşük emekli aylığı ise 3,552 lira değer kaybetti.

(ANKARA) - DİSK-AR'ın Enflasyon Haber Bülteni'ne göre, haziran ayı itibarıyla asgari ücret 4 bin 986 lira, en düşük emekli aylığı ise 3 bin 552 lira değer kaybetti. Bültende, "Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyonun artış hızındaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor" denildi.

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK'in haziran ayı enflasyonunu açıklamasının ardından "Enflasyon Haber Bülteni"ni yayımladı. TÜİK verilerine göre yıllık enflasyonun yüzde 32,11, on iki aylık ortalamalara göre degˆis¸imin yüzde 32,03 ve aylık artışın yüzde 0,99 olarak açıklandıgˆı anımsatılan bültende, enflasyon oranının bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 17,76 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Bültende, TÜİK tarafından açıklanan altı aylık enflasyon verilerinin memur ve emeklilerin maaş ile aylıklarına yapılacak artışın temelini oluşturduğu ifade edildi. Buna göre işçi (SSK) ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 17,76 oranında enflasyon farkı uygulanacakken, memur ve memur emeklilerine uygulanacak oran yüzde 13,52 oldu.

"ENFLASYON, GELİR DAĞILIMINI BOZUCU BİR İŞLEV GÖRÜYOR"

Türkiye'de birkaç yıldır devam eden yüksek enflasyonun dar gelirlilerin ve işçilerin alım güçlerinin düşmesine yol açtığı aktarılan bültende, "Büyük ölçüde baz etkisi nedeniyle enflasyonun artış hızı yavaşlamış olsa da fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyonun artış hızındaki düşüş fiyatların düşmesi anlamına gelmiyor. Dahası enflasyon farklı toplumsal sınıf ve kesimleri farklı etkiliyor. Dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürüyor ve gelir dağılımını bozucu bir işlev görüyor" değerlendirmesi yapıldı.

"ASGARİ ÜCRET ENFLASYON KARŞISINDA 4 BİN 986 LİRA ERİDİ"

Enflasyonun gelir grupları üzerindeki erimesine yönelik detayların paylaşıldığı bültende, haziran ayı itibarıyla asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 4 bin 986 lira olduğu, en düşük emekli aylığının ise aynı dönem itibarıyla 3 bin 552 lirasını kaybettiği aktarıldı.

Bültende, "Öte yandan resmi enflasyon verileri konusundaki şaibe devam ediyor. TÜİK'in Haziran 2022'de madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi nedeniyle enflasyon verileri daha da tartışmalı hale gelmişti. TÜİK'in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye'de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor" denildi.

YILLIK EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE OLDU

Haziran ayı verilerine göre harcama gruplarındaki fiyat değişimlerine de değinilen bültende, yıllık enflasyonun en yüksek görüldüğü harcama grubunun yüzde 46,14 ile eğitim olduğu bildirildi. Aylık bazda en yüksek artışın görüldüğü harcama grubunun yüzde 3,46 ile gıda ve alkolsüz içecekler olarak gerçekleştiği aktarılırken, aylık yüksek artışın görüldüğü ikinci grubun ise yüzde 2,30 ile konut olduğu açıklandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Asgari Ücret Enflasyon Karşısında Eriyor - Son Dakika

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